Csereember vált a Szeged-Csanád GA II. hősévé idegenben

Pikáns hangulatú mérkőzést játszott az NB III.-as Szeged-Csanád GA II. labdarúgócsapata, hiszen annak a Tiszaföldvárnak volt a vendége, amely több játékosát is leigazolta a nyári átigazolási időszak során.

Sorozatban másodszor nyert az NB III.-ban a Szeged-Csanád GA II.

Fotó: Gémes Sándor

Mindössze egy gól született a találkozón, amelyen a hazaiak többnyire csak felívelésekkel próbálták zavarba hozni a vendégeket. A csereként beálló Ilyés Hunor vált hőssé a 77. percben.

Ami a tabellát illeti, 19 ponttal a Gyula a listavezető, a HFC vereségével lecsúszott a negyedik helyre tizeneggyel, míg a Szeged-Csanád GA II. tíz pontjával már a hatodik pozíciót foglalja el megelőzve a Dabast és a Csepelt jobb gólkülönbségének köszönhetően. Az SZVSE nyolc ponttal a tizenegyedik.

További eredmények: Honvéd II.–Gyulai Termál FC 0–2, Békéscsaba Előre II.–Csepel 1–2, III. ker. TVE–Vasas II. 2–2, ESMTK–Martfű 2–1, Monor–Dabas 2–1.

Tiszaföldvár–Szeged-Csanád GA II. 0–1 (0–0)

Kunszentmárton. Vezette: Borbényi Miklós Bence (Szabó F., Győri).

Tiszaföldvár: Szalontai – Povázsai, Lőrincz, Murár, Szabó N. (Bánki-Horváth, 16.), Haraszin, Berta (Szécsi, 24., Molnár, 81.)., Milencovici, Pataki, Mikó, Nagy S. Edző: Korom Tibor.

Szeged-Csanád GA II.: Molnár-Farkas – Pleskó, Gera B. (Lukácsi, 79.), Gera N., Nagy D., Deák, Holló (Budai, 57.), Papp Á., Tóth N. (Ilyés, 57.), Dudás, Nagy D. (Ördög,90.). Edző: Bilics Igor.

Gólszerzők: Ilyés (77.).