Újra megízlelte a győzelem ízét az SZVSE az NB III.-ban

Egygólos mérkőzést játszott az SZVSE az NB III.-ban, azt viszont Kéri Tamás szerezte meg már az ötödik percben. A rutinos labdarúgó egy rossz BKV-hazaadásra csapott le, miután a kapus nem tudta azt teljesen birtokba venni. Kicselezte, majd a kapuba gurított, 0–1.

Öt nyeretlenül lejátszott meccs után győzött ismét az SZVSE az NB III.-ban.

Fotó: Karnok Csaba

Ezt követően a mérkőzés döntő többségében, nagyjából a 75. minutumig az történt a pályán, amit az SZVSE eltervezett. Több ígéretes helyzetet is kialakítottak a vendégek a hazai kapu előtt, de az utolsó döntésekbe, labdaérintésekbe rendszerint hiba csúszott.

A hazaiak kevés igazán nagy gólhelyzetet alakítottak ki. A hajrában ráadásul még meg is fogyatkoztak egy kiállítás miatt, azonban a 87. percben kiegyenlítődött a létszám, mivel Dobronoky Viktor megkapta a második sárga lapját szövegelésért.

Balogh Csaba stabilan, jól védte az SZVSE kapuját, az utolsó pillanatokban pedig a hazaiak legveszélyesebb próbálkozása, egy ötméteres fejes a kapu mellé ment.

A következő hétvégén a MOL Magyar Kupa mérkőzései miatt szünetel a bajnokság, így az SZVSE-re legközelebb szeptember 21-én vár mérkőzés. Hazai környezetben azt az ESMTK-t fogadják majd Beretkáék, amely pocsék szezonkezdet után immár négy meccs óta tartó győzelmi sorozatot ír.

Kelemen Balázs: – Nagy gratuláció a fiúknak, mert nagyon ránk fért már ez a siker. Bízunk benne, hogy ezzel a győzelemmel egy új sorozatot kezdtünk most el.

BKV Előre–SZVSE 0–1 (0–1)

Budapest, BKV Előre stadion. Vezette: Juhász Bálint (Dobos, Németh B.).

BKV Előre: Köcse – Reizer, Forgács, Szabó N., Kubó, Wágner, Zsembery (Hajdi, a szünetben), Szilágyi (Varga M., a szünetben), Ihos, Kerék, Ország (Kárász, 22.). Edző: Hires Gábor.

SZVSE: Balogh Cs. – Tóth D. (Dobronoky, 55.), Csamangó T., Rádai (Simon M., 55.), Beretka (Amariutei, 55.), Albert Cs. (Doszkocs, 55.), Mezei O., Benyó, Farkas M., Kelemen V. (Papp Á., 80.), Kéri. Megbízott edző: Mészáros Zoltán.

Gólszerzők: Kéri (5.).

Kiállítva: Szabó N. (81.), ill. Dobronoky (87.).