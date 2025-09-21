Folytatódott az ESMTK sorozata az SZVSE-stadionban – galériával

Kelemen Balázs eltiltása miatt továbbra is Mészáros Zoltán irányította az NB III.-as SZVSE-t. A megbízott edző öt játékosra sem számíthatott, ugyanis Farkas Márk és Papp Ádám betegség miatt maradt távol, míg Dobronoky Viktor eltiltását töltötte, de Albert Csaba és Nagy Benedek sem tudott részt venni a bajnoki mérkőzésen.

A piros mezes SZVSE nem tudta megszakítani az ESMTK jó sorozatát az NB III.-ban.

Fotó: Török János

A bajnokságot és a Magyar Kupát is szem előtt tartva hat mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatban érkezett Szegedre az ESMTK. A vendégek már az első félidő során is több gólhelyzetet alakítottak ki, de a hazaiak kapusa, Balogh Csaba többször védeni tudott. Mindeközben a hazaiak viszont csak kisebb lehetőségekig jutottak.

A szünet után továbbra is a vendégek akarata érvényesült inkább a pályán, az 53. minutumban pedig megszerezték a vezetést is. Ladányi Gergő futott le egészen az alapvonalig a labdával, amit élesen belőtt, Balogh Csabáról pedig bepattant, 0–1.

A félidő derekán egy szegedi hiba után megduplázta előnyét az ESMTK. Az SZVSE birtokolta a labdát, a félpályán viszont megszerezték azt a vendégek, és egy passzból Ladányi került gólhelyzetbe középen, aki ziccerben sem hibázott, 0–2.

A kilencedik fordulóban vasárnap 16 órától Hódmezővásárhelyen vár helyi rangadó az SZVSE-ra.

Kelemen Balázs: – Gratulálok az ESMTK megérdemelt győzelméhez, mi pedig készülünk a megyei rangadóra a HFC ellen, amelyen szeretnénk jobban szerepelni, mint ezen a mérkőzésen.