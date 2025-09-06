szeptember 6., szombat

Labdarúgás

3 órája

Ezért várhat pikáns hangulatú bajnoki a Szeged-Csanád GA II.-re

Címkék#HFC#NB III#SZVSE#labdarúgás#Szeged-Csanád GA II

Idegenben vár valószínűleg pikáns hangulatú mérkőzés a Szeged-Csanád GA II. labdarúgócsapatára. Az NB III. Dél-keleti csoportjának hetedik fordulójában Bilics Igor együttese annak a Tiszaföldvárnak lesz a vendége, amely a szegediek több játékosára is lecsapott a nyári átigazolási időszak során.

Becsei Dávid

Szalontai Bálint, Pataki Zoltán, Burai Artúr, Berta Martin, Bartók Balázs, Lőrincz Bálint és Molnár Alex. Mind a heten Szegedről igazoltak a nyáron Tiszaföldvárra, közülük többen a vármegyei I. osztályt meggyőző fölénnyel megnyerő Szeged-Csanád GA II.-ben vállaltak szerepet, míg hárman jobbára az utánpótlásban kaptak több lehetőséget. A Szegedről távozott Csengeri István technikai vezető, valamint a Mórahalom korábbi vezetőedzője, Korom Tibor viszont az NB III.-as Tiszaföldvárba csábította őket.

Pikáns meccs vár a Szeged-Csanád GA II.-re az NB III.-ban.
Az NB III. ötödik fordulójában közönségszórakoztató rangadót játszott egymással a Szeged-Csanád GA II. és a HFC.
Fotó: Karnok Csaba

Vasárnap 16 órakor a tiszaföldváriak Kunszentmártonban fogadják a Szeged-Csanád GA II.-t, ugyanis nem játszhatják otthon a hazai mérkőzéseiket. A Korom-csapat a Dél-keleti csoport sereghajtója három ponttal, miután egyedül a Csepelt győzték le eddig 1–0-ra az ötödik körben. A Szeged-Csanád GA II. viszont egy bravúros sikerélményből táplálkozva utazhat a mérkőzésre, hiszen az előző fordulóban a bajnokaspiránsnak számító III. kerületi TVE-t 3–1-re legyőzte a Szent Gellért Fórumban, de előtte négy nappal a Hódmezővásárhelyi FC-t is megszorongatta idegenben (3–2). Bilicsék a kilencedik helyről várják a folytatást hét ponttal, akárcsak a Csepel és a Dunaharaszti MTK.

Itthon játszik a HFC

A Dunaharaszti MTK vasárnap 16 órától éppen Hódmezővásárhelyen lép pályára. A vendégek vezetőedzője az az Ughy Márk, aki százötven alkalommal szerepelt a strandlabdarúgó-válogatottban, amelynek később több éven át a szövetségi kapitányaként is dolgozott. A Pest vármegyeiek újoncnak számítanak ebben a csoportban, ugyanis az előző kiírást a Dél-nyugati csoportban töltötték, ahol 38 pontot gyűjtve a tizedik helyen végeztek. Vásárhelyre két 2–1-es vereség után érkeznek, ugyanis legutóbb otthon az ESMTK-tól, míg előtte idegenben a BKV Előrétől kaptak ki.

Megszerzi-e a második győzelmét az SZVSE?

Nehéz időszakon megy éppen keresztül az SZVSE. Kelemen Balázs gyulai eltiltása miatt még négy meccsen nem ülhet a kispadon – ötre tiltották el –, miközben hat fordulót követően csak öt pontot gyűjtöttek, így az utolsó előtti helyen állnak, ráadásul több sérülés is sújtotta őket az elmúlt hetekben. Bár legutóbb a Honvéd II. ellen már közel álltak a második sikerükhöz, de kihagytak több ziccert, így 2–2-vel zártak itthon. Most annak a BKV-nak lesznek a vendégei Kormányos Kolosék, amely három–három meccset nyert és veszített eddig. Az utolsó két bajnokiját a BKV Martfűn 3–0-ra, illetve a DMTK ellen otthon 2–1-re nyerte meg.

Az NB III. Dél-keleti csoportjának programja a 7. fordulójából:

Vasárnap, 11 óra: Honvéd II.–Gyulai Termál FC. 13 óra: Békéscsaba Előre II.–Csepel. 16 óra: III. kerületi TVE–Vasas II., Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK, ESMTK–Martfű, BKV Előre–SZVSE, Monor–Dabas, Tiszaföldvár–Szeged-Csanád GA II.

 

