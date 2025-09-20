Papírforma vereséggel, de biztató jelekkel rajtolt a Szeged a bajnokságban – galériával

Gyorsan kiderült Szegeden, hogy melyik a jobb csapat. A MOL női vízilabda OB I. alapszakaszának első fordulójában az Eger vendégeskedett a Tiszavirág sportuszodában. A hazaiak első gólját 0–3-nál a nyáron a bajnok Ferencvárosból leigazolt Felkai Sára jegyezte büntetőből. Még tíz perc sem telt el a meccsből, az egriek már 7–1-re vezettek.

Tátrai Szonja két gólt dobott a női vízilabda OB I. nyitányán.

Fotó: Gémes Sándor

Az első szegedi akciógólt a bajnoki első fordulóban Tátrai Szonja lőtte tizenharmadik percben. Ekkor 2–8 állt az eredményjelzőn, majd a nagyszünetig 5–9-re zárkózott fel az SZVE Goodwill Pharma Fortacell.

A harmadik negyed Baksa Borbála találatával indult, így már 6–9-et mutatott a tábla. Ennél közelebb kerülni viszont már nem tudott a Szeged az Egerhez, az utolsó nyolc perc már hatgólos különbségről kezdődött (8–14).

Az utolsó negyedben ismét kinyílt az olló a két csapat között, a már addig ötgólos Kenéz Kincső újabb kettőt dobott, de betalált még a rutinos Czigány Dóra és a szentesi születésű tehetséges center, Horváth Zsófi is a vendégektől. A vége 9–18, jövő szombaton az UVSE otthonába utazik a szegedi csapat.

Nem könnyű a szegediek sorsolása, hiszen a bajnokság első három fordulójában a három tavalyi dobogóssal találkoznak, majd a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében a bajnoki címvédő Ferencvárossal ismét megmérkőznek oda-vissza.

Kerekes Csaba: – Papírforma egri győzelem született, de sajnáljuk a mérkőzés elejét. Kipróbáltunk egy védekezést, ami még nem állt össze és az elkövetett hibákat a vendégek kíméletlenül kihasználták. Amennyiben ezt az egy–hetes periódust nem számítjuk, a nyolc–tizenegy már sokkal ígéretesebb jövőt sejtet, ráadásul a meccs nagyobb részét ez fedi le. Hiába játszottunk meg jól több emberelőnyt is, ezek közül keveset tudtunk gólra váltani. Még építkezünk, keressük a játékunkat, mert mindössze két hete edzünk komplett kerettel. Vár még ránk bőven munka, hogy összeszokott csapat benyomását keltsük játékban is, de összességében elégedett vagyunk az első fordulóban nyújtott teljesítményünkkel.

Biros Péter: – Magabiztos előnyre tettünk szert már az első negyedben, bebizonyítottuk, hogy csak mi nyerhetünk. Ezt követően már gyakorolhattunk olyan dolgokat, amelyeket eddig csak edzéseken, megnézhettük, hogyan működnek éles helyzetben. Mindenki bizonyítani akart, pedig hangsúlyoztam, hogy nem kell, csak játsszák azt, amit tudnak és gyakoroltunk. Fegyelmezetten vízilabdáztak a lányok, örülök ennek a bemutatkozásnak. Egy picit még lassan játszottunk, de mire szükséges lesz, automatikussá válnak a mozdulatok, azzal pedig a játék is gyorsabbá válik.