Női vízilabda OB I.

1 órája

A bajnoki nyitányon még lecsúsztak a labdáról a szentesi kezek

Címkék#Valdor Szentes#DFVE#Dunaújváros#női vízilabda

A 2025–2026-os szezon harmadik tétmérkőzését is elveszítette a Valdor Szentes. A BENU Magyar Kupa két csoportmérkőzése a női vízilabda OB I. nyitófordulójában a Dunaújváros nyert 19–10-re a Kurca-partiak otthonában.

Becsei Dávid

Az előző hétvégén a BENU Magyar Kupában a Győr és a III. kerületi TVE ellen, most pedig a női vízilabda OB I. nyitányán a Dunaújvárostól kapott ki a Valdor Szentes. A következő hétvégén már a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülésért játszik a DFVE, erre tartottak most főpróbát a vendégek Szentesen.

Szentesi vereséggel indult a női vízilabda-bajnokság új idénye.
Kikapott a női vízilabda OB I. nyitófordulójában a Valdor Szentes, ennek ellenére jónak értékelte a Dunaújváros elleni találkozót Tóth Gyula vezetőedző.
Fotó: Gémes Sándor

A női vízilabda OB I. új idényének első szentesi gólját Molnár Daniella dobta, amivel 1–2-re alakította az állást. Öt perc elteltével még 2–3 állt az eredményjelzőn, ugyanis Erdélyi Hédi is betalált hazai oldalról, egy negyed után viszont már négy góllal vezettek a vendégek. A különbség folyamatosan nőtt a két csapat között, a legnagyobb differencia pedig a végére alakult ki, 10–19.

Szerdán 18 órától Egerben folytatja szereplését a Valdor Szentes.

Tóth Gyula: – Annak ellenére, hogy a Dunaújváros teljesen más játékerőt képvisel, jó meccset játszottunk velük. Azt kértem a lányoktól, hogy mutassák meg, hol tartunk jelenleg. A két Magyar Kupa-mérkőzéssel együtt egy teljes képet kaptam, ami a vereségek ellenére biztató. A Dunaújvárosra pénteken már Bajnokok Ligája-selejtező vár, emiatt az ő felkészülésük teljesen más periódusban tart, mint a miénk. Masszív csapat, három magyar válogatott játékossal. Mindkét csapat hibázott, ami pedig minket illet, bennünk maradt négy-öt gól a kihagyott ötméteresek és a ziccerben kézről lecsúszó labdák miatt. Nagyon komolyan helytálltunk, tisztességgel meglőttük a góljainkat, ráadásul mindenki sok időt töltött a medencében. Annak kifejezetten örülök, hogy bárkit bármikor vízbe küldhetek, nagyon sok munkánk van abban, hogy csapatszinten ekkorát léptünk előre.

Női vízilabda OB I., alapszakasz, 1. forduló:

Valdor Szentes–Dunaújváros 10–19 (2–6, 3–5, 4–6, 1–2)
Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Weszelovszky, Ádám F.
Szentes: Hajdú – Varga V. 1, Lengyel D., Molnár D. 1, Zöld 1, Rácz 1, Korom. Csere: Mácsai, Erdélyi 3, Dömsödi Döniz, de Bue, Furák-Szabovik 3. Vezetőedző: ifj. Tóth Gyula.
DFVE: Maczkó – Jonkl 1, Horváth B. 1, Mahieu 1, Szabó N. 1, Garda 4, Sümegi 4. Csere: Kakas (kapus), Katsimpiri 1, Borsi 1, Pál R. 3, Szopori, Milicevics 2. Vezetőedző: Sike József.
Gól – emberelőnyből: 2/10, ill. 5/10.
Ötméteresből: 1/4, ill. ill. 2/2.
Kipontozódott: Lengyel D., ill. Milicevics.

 

