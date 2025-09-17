szeptember 17., szerda

Strandröplabda

1 órája

Nem állt messze az eddigi legjobb eredménytől a szegedi strandröplabdázó az olaszországi Eb-n

Címkék#Pádár Réka#strandröplabda#Szeged

Csoportgyőztesként jutottak tovább. Fiatalabbként vehetett részt a strandröplabdázók U18-as korosztályú Európa-bajnokságán Pádár Réka, aki párjával megközelítette az eddigi legjobb magyar eredményt.

Munkatársunktól

Egy igazán sűrű évben jár Pádár Réka, a Vasas szegedi strandröplabdázója ugyanis több mint 20 versenyen vett részt a 2025-ös évben. Ennek folytatásaként a dél-olaszországi Corigliano-Rossanóban játszhatott újra, itt rendezték ugyanis az U18-as korosztály Európa-bajnokságát, amelyen Kiss-Bertók Emesével szerepeltek. A 14 éves Réka és párja remekül kezdték az eseményt, hiszen a csoportkörben a szerbeket 2:0-ra, majd a spanyolokat 2:1-re győzték le. Ugyan a lengyelektől vereséget szenvedtek (2:0), de ezzel az eredménysorral is megnyerték a csoportjukat, ezáltal bejutottak a legjobb tizenhat csapat közé.

Pádár Réka és Kiss-Bertók Emese megnyerte csoportját az Eb-n.
Pádár Réka és Kiss-Bertók Emese megnyerte csoportját az Eb-n. Fotó: MRSZ

Pádár Réka és társa a nyolcaddöntőig jutott

A negyeddöntőbe viszont már nem tudott bekerülni a magyar páros, Pádár Réka és Kiss-Bertók Emese ugyanis az egyenes kieséses szakaszban a francia Candela, Ozanne Pian duóval szemben vereséget szenvedtek. A későbbi negyedik helyezett franciák 2:1-re nyertek (23:21, 16:21, 9:15), így a páros a helyosztókon volt érdekelt a torna záró szakaszában. Végül a lányok a 13. helyen fejezték be az Európa-bajnokságot, miután a holland duóval szemben 2:0-ra kaptak ki.

Ebben a korosztályban tavaly a Breuer Mirtill, Németh Zina páros érte el az eddigi legjobb helyezést, ami egy hetedik hely volt. Az olaszországi Eb-t végül a görög páros nyerte, megelőzve a német, valamint a belga duót.

 

