Több Pick Szeged-játékosnak is becsöngettek Szigetszentmiklóson

Kicsit olyan érzésem volt vasárnap este, az utolsó nyári napon, amikor néztem a Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda-mérkőzést, mintha ez lenne a szeptember elsejei iskolakezdés felvezetése.

Furka Márton (a labdával) megszerezte első NB I.-es gólját, debütált az OTP Bank-Pick Szegedben.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Történelmi mérkőzés volt, hiszen a szigetszentmiklósi klub fennállása során az első NB I.-es mérkőzését játszotta. Csordultig meg is telt az SKSK Aréna, remek hangulatot teremtettek a szurkolók. A papírformának megfelelően 37–28-ra megnyerte a premier találkozót a Tisza-parti együttes, ez a hatvan perc viszont nem igazán a végeredmény miatt marad sokak számára örökké emlékezetes.

Kicsit olyan volt ez a mérkőzés, mint a kisdiákoknak a hétfő reggeli becsöngetés. A szigetszentmiklósi klub történelmében először hangzott el kezdősípszó az NB I.-ben. Ez a pillanat legalább olyan különleges volt, mint annak a több mint hatvanezer kisdiáknak Magyarországon a szeptember elsejei első csengő, amikor hivatalosan is megkezdték az első osztályt az általános iskolában.

Debütánsok a Pick Szegedben

Egy “kisdiák” ott volt az OTP Bank-Pick Szeged kezdőcsapatában is. Michael Apelgren több akadémistát is meccskeretbe jelölt a 18. fordulóból előrehozott bajnokira, Furka Márton rögtön pályára is került. A 18. percben pedig megszerezte első találkozóján az első NB I-es gólját is. Nem ő volt az egyetlen Pick-akadémista, aki debütált a felnőttek között. A második játékrészben Fogas Márton szintén pályára lépett, ő is betalált, így a következő edzésre ő is hozhatja majd a süteményt a csapattársaknak. A 20 éves kapus, Radvánszki Attila a Gyöngyös ellen remekelt, Kucsera Máté pedig Szigetszentmiklóson rámolt be három gólt, de Lukács Kornél is értékes tapasztalatokat gyűjtött, míg a fiatalok közt fiatalként képviselte a rutint Szilágyi Benjámin. A “tanár bácsi” szerepét Imanol Garciandia tölthette be, aki a hatvan percből ötvenhetet a pályán töltött.

Jövő csütörtökön a Bajnokok Ligájában is becsöngetnek, az első megoldandó feladat a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock legyőzése lesz, előtte még szombaton a PLER-Budapest ellen itthon tarthatnak főpróbát.