szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

1 órája

Több Pick Szeged-játékosnak is becsöngettek Szigetszentmiklóson

Címkék#Szigetszentmiklósi KSK#férfi kézilabda#pick szeged

Párhuzamot vontunk az iskolakezdés és az akadémisták debütálása között. Az OTP Bank-Pick Szeged történelmi meccset játszott vasárnap este Szigetszentmiklóson a férfi kézilabda NB I.-ben. Becsei Dávid jegyzete.

Becsei Dávid

Kicsit olyan érzésem volt vasárnap este, az utolsó nyári napon, amikor néztem a Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda-mérkőzést, mintha ez lenne a szeptember elsejei iskolakezdés felvezetése.

Furka Márton debütált a férfi kézilabda NB I.-ben és a Pick Szeged csapatában.
Furka Márton (a labdával) megszerezte első NB I.-es gólját, debütált az OTP Bank-Pick Szegedben.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Történelmi mérkőzés volt, hiszen a szigetszentmiklósi klub fennállása során az első NB I.-es mérkőzését játszotta. Csordultig meg is telt az SKSK Aréna, remek hangulatot teremtettek a szurkolók. A papírformának megfelelően 37–28-ra megnyerte a premier találkozót a Tisza-parti együttes, ez a hatvan perc viszont nem igazán a végeredmény miatt marad sokak számára örökké emlékezetes.

Kicsit olyan volt ez a mérkőzés, mint a kisdiákoknak a hétfő reggeli becsöngetés. A szigetszentmiklósi klub történelmében először hangzott el kezdősípszó az NB I.-ben. Ez a pillanat legalább olyan különleges volt, mint annak a több mint hatvanezer kisdiáknak Magyarországon a szeptember elsejei első csengő, amikor hivatalosan is megkezdték az első osztályt az általános iskolában. 

Debütánsok a Pick Szegedben

Egy “kisdiák” ott volt az OTP Bank-Pick Szeged kezdőcsapatában is. Michael Apelgren több akadémistát is meccskeretbe jelölt a 18. fordulóból előrehozott bajnokira, Furka Márton rögtön pályára is került. A 18. percben pedig megszerezte első találkozóján az első NB I-es gólját is. Nem ő volt az egyetlen Pick-akadémista, aki debütált a felnőttek között. A második játékrészben Fogas Márton szintén pályára lépett, ő is betalált, így a következő edzésre ő is hozhatja majd a süteményt a csapattársaknak. A 20 éves kapus, Radvánszki Attila a Gyöngyös ellen remekelt, Kucsera Máté pedig Szigetszentmiklóson rámolt be három gólt, de Lukács Kornél is értékes tapasztalatokat gyűjtött, míg a fiatalok közt fiatalként képviselte a rutint Szilágyi Benjámin. A “tanár bácsi” szerepét Imanol Garciandia tölthette be, aki a hatvan percből ötvenhetet a pályán töltött.

Jövő csütörtökön a Bajnokok Ligájában is becsöngetnek, az első megoldandó feladat a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock legyőzése lesz, előtte még szombaton a PLER-Budapest ellen itthon tarthatnak főpróbát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu