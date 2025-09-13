szeptember 13., szombat

Férfi kézilabda

1 órája

Hozzáállásuk miatt figyelmeztette Apelgren a Pick Szeged játékosait az újonc elleni meccs után

Címkék#Budai Farkasok#férfi kézilabda#pick szeged

Ötgólos siker az újonc vendégeként. Nem forgott veszélyben az OTP Bank-Pick Szeged győzelme a Budai Farkasok otthonában, de Michael Apelgren vezetőedző a mérkőzést követően a játékosok nem megfelelő hozzáállására hívta fel a figyelmet. A vége 28–33, folytatás szerdán Dániában.

Becsei Dávid
Imanol Garciandia (a labdával) a Plock után a Budai Farkasok elleni is hétszer talált be.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Ahogyan azt várni lehetett, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője, Michael Apelgren három rutinos játékosának is pihenőt szavazott meg. Bodó Richárd, Magnus Abelvik Röd és Lazar Kukics sem volt meccskeretben Budaörsön, míg a fiatalok közül Radvánszki Attila, Lukács Kornél és Fogas Márton ismét igen.

Bánhidi Bence dob kapura a Pick Szeged Budai Farkasok elleni meccsén.
Az OTP Bank-Pick Szeged harminchárom góljából ötöt Bánhidi Bence (a labdával) dobott a Budai Farkasok otthonában.
Fotó: Sólya Eliza/pickandball.hu

Hazai oldalról Marko Panic, szegediről pedig Bánhidi Bence kezdte aktívan a mérkőzést. A bosnyák jobbátlövő az első negyedórában két gólt is szerzett, majd a 16. percben 8–7-re vezetett csapata, amikor egy védekezés során arcon vágta Janus Smárasont, amiért videózás után piros lapot kapott a játékvezetőktől. Visszavette a vezetést a Pick, 11–9-nél először vezetett kettővel. Bár Zernovic jól védett a budaörsi kapuban, négygólosra hízott a vendégelőny az újonc otthonában. A szünetben 16–12-re vezetett a Szeged.

A második félidő első pillanataiban már öttel járt előrébb a Pick, a 38. percben viszont 20–18-ra tornázta fel magát az lelkes küzdő hazai csapat. Ennél közelebb viszont már nem zárkóztak, a Plock után most is hetet lövő Garciandia vezérletével megszilárdult a szegedi előny (55. perc: 26–32), miközben a hajrában ismét pályára léptek a fent említett fiatalok.

Szerdán 18.45-től Dániában a GOG ellen folytatja szereplését az OTP Bank-Pick Szeged a Bajnokok Ligájában.

Michael Apelgren: – Nem lehetek teljesen elégedett. Győztünk, de a hozzáállás hagyott kívánnivalót maga után. Erre oda kell figyelnünk, mert az előző szezonban sokba került nekünk egy-két idegenben elveszített pont. A Budai Farkasok nagyon lelkesen játszott.

Budai Farkasok-Rév–OTP Bank-Pick Szeged 28–33 (12–16)

Férfi kézilabda NB I., 2. forduló, Budaörs, 500 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.
Budai Farkasok: Zernovic – Csengeri, Panic 2, Juhász Á. 3/1, Maric 3, Boskos 4, Pintér 3. Csere: Tóth N. (kapus), Kovács Á. 3, Bene 1, Szeitl 3, Vuleta 1, Budai, Csengeri, Draskovics 3, Kristóf M. 2, Bendicsek, Hutvágner. Vezetőedző: ifj. Kiss Szilárd.
OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Szilágyi 3, Garciandia 7, Mackovsek 3, Bánhidi 5, Jelinic 5, Smárason 2. Csere: Mikler, Radvánszki (kapusok), Kalaras, Toto 1, Gottfridsson 3, Sostaric 3/2, Lukács 1/1, Fogas. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Kiállítás: 4, ill. 2 perc.
Hétméteres: 2/1, ill. 4/3.

A mérkőzés visszanézhető:

 

