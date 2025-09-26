2 órája
A Pick Szeged két játékosa is bekerült a BL-forduló álomcsapatába
Nem múlt el nyomtalanul a PSG elleni 31–29-es győzelem. Az OTP Bank-Pick Szeged két játékosát is beválasztották a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójának az álomcsapatába.
Fantasztikus hangulatban nyert az OTP Bank-Pick Szeged a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. 31–29-re győzött Michael Apelgren csapata, amely vasárnap 18 órától már Tatabányán lép pályára a bajnokságban. Az Európai Kézilabda-szövetség szakíróinak eheti álomcsapatába Bánhidi Bence és Borut Mackovsek is bekerült. Előbbi beállóként, míg utóbbi a legjobb védekező játékosként.
A harmadik forduló legszebb góljai közé egyetlen szegedi találatot sem választottak be, de egy PSG-játékosét viszont igen. Abdelrahman Abdou zseniális mozdulatát ítélték meg a negyedik legszebb gólnak ezen a héten.
A BL. 3. forduló álomcsapata:
Kapus: Sergey Hernandez (SC Magdeburg)
Jobbszélső: Hakun Av Teigum (Füchse Berlin)
Jobbátlövő és MVP: Mathias Gidsel (Füchse Berlin)
Irányító: Aymeric Minne (HBC Nantes)
Beálló: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged)
Balátlövő: Szergej Koszorotov (Orlen Wisla Plock)
Balszélső: Frederik Friche Bjerre (GOG)
Legjobb védekező játékos: Borut Mackovsek (OTP Bank-Pick Szeged)
Íme a Pick Szeged–PSG összefoglalója:
