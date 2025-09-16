A feröeri csodagyereket kell megfékeznie a Pick Szegednek az első BL-sikerért

Mindkét csapat vereséggel indította a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új szezonját. A dán bajnokság legutóbbi bronzérmese, a GOG a rekord BL-győztes Barca otthonában kapott ki 37–32-re, míg az OTP Bank-Pick Szeged 34–33-as vereséget szenvedett az Orlen Wisla Plocktól a Pick Arénában. Szerdán 18.45-től a dániai Svendborgban a GOG vendége lesz a Szeged.

Óli Mittún három dán bajnokin tíz gólt lőtt, míg a Barca ellen ötöt. Az ő megállítása lehet az OTP Bank-Pick Szeged győzelmének egyik legfontosabb kulcsa.

Fotó: Lau Nielsen / Forrás: a GOG Facebook-oldala

A GOG négy tétmérkőzést játszott eddig a 2025–2026-os idényben. A már említett Barca elleni BL-nyitányon Mittún volt a legeredményesebb játékosuk öt góllal. A dán bajnokságban a Skjern vendégeként 31–27-re, a Holstebro ellen hazai környezetben 36–32-re nyertek. Az elmúlt hétvégén a bajnoki címvédő Aalborg otthonában viszont 40–29-re kikaptak.

Egyszer már legyőzte a Pick Szeged őket

Közös történelmük során harmadszor találkozik egymással a GOG és a Pick Szeged. A 2007–2008-as szezon második csoportkörében egy négyesben szerepeltek. Mindkét meccsen a hazai csapat nyert, az újszegedi sportcsarnokban 34–33-ra győztek Milorad Krivokapicsék, míg Dániában 28–25-re a GOG. Abban a szezonban bontogatta a szárnyait a dán csapatban a később világsztárrá vált Mikkel Hansen és Niklas Landin, valamint a Flensburgban befutott jobbszélső, Lasse Svan Hansen is.

GOG, mint sztárnevelde

A jelenlegi dán sztárok közül többen a GOG-nál indították el a karrierjüket fiatalon. A Füchse Berlin korszakos zsenije, Mathias Gidsel, a THW Kiel jobbátlövője, Emil Madsen, de a Flensburg két klasszisa, a balátlövő Simon Pytlick és a beálló Lukas Jörgensen is náluk kezdett.

A feröeri csodagyerek

Napjainkban pedig Óli Mittún bontogatja náluk a szárnyait. Ő az a feröeri irányító, akivel Michael Apelgren 2022 és 2024 között együtt dolgozott a svéd Sävehofnál. A 20 éves kézilabdázó elképesztően sikeres három nyáron van túl hazája utánpótlása válogatottjaival. 2022-ben az U18-as Európa-bajnokság gólkirálya és legértékesebb játékosa volt, míg 2024-ben az U19-es világbajnokság álomcsapatának legjobb irányítójának választották meg, miután 87 találattal gólkirály lett, de ugyanebben az esztendőben az U20-as Eb-n is a legjobbnak bizonyult 76 góllal. Az idei nyarat sem otthon töltötte tétlenül Óli Mittún, ugyanis az U21-es világbajnokságon lett 73 találattal gólkirály, valamint a torna legértékesebb játékosának is megválasztották. Mittún a THW Kiel feröeri klasszisának, Elias Ellefsen á Skipagötunak az unokatestvére, 2025 nyarán igazolt Svédországból Dániába.