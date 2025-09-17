Róluk is szólhatott volna a GOG–Pick Szeged BL-meccs, de nem kerültek meccskeretbe

Vezéráldozatot követelt a GOG tizenegy gólos aalborgi veresége, de az OTP Bank-Pick Szeged sem számíthat két átlövőjére a ma esti dániai mérkőzésen.

Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője a megszokottnál szűkebb meccskeretre számíthat a GOG ellen.

Fotó: Karnok Csaba

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapjára felkerültek a meccskeretek, amelyekből mindkét oldalon több hiányzó van. A GOG nem számíthat legjobb játékosára sem, Óli Mittún az Aalborg elleni idegenbeli rangadón szenvedett súlyosnak tűnő vállsérülést. Azóta kiderült, nem súlyos, de ígyis több hétre lesz szüksége a teljes gyógyulásra. Mittún lövőkezére egy betörés során Feix Möller ütött rá, amiért a játékvezetők videózást követően kiállították a svéd válogatott beállót. A feröeri csodagyerek mellett Frederik Petersen és Casper Käll sem lehet ott a pályán a hazaiaknál, ugyanis előbbinek a könyöke, utóbbinak pedig a térde sérült meg a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első fordulójában a Barca ellen. Utóbbira valószínűleg hónapokig nem számíthat Kasper Christensen vezetőedző.

Két hiányzó a Pick Szegedből

Az OTP Bank-Pick Szeged mindössze tizennégy játékost nevezett a GOG elleni találkozóra a tizenhat helyett. A meccskeretben nincs ott Bodó Richárd és Magnus Abelvik Röd neve sem, viszont visszatér Lazar Kukics. Arról nincs hivatalos információ, hogy a szegediek két átlövője miért hagyja ki a ma esti BL-mérkőzést.

Meccskeretek:

GOG:

Peter Johannesson, Sala Boutaf (kapusok), Emil Bak, Nicolai Nygaard Pedersen, Kasper Teglgaard Pedersen, Frederik Friche Bjerre, Lasse Sunesen Vilhelmsen, Villas Karbo, Henrik Jakobsen, Mikkel Lang Rasmussen, Lasse Indergaard Balstad, William Enoch Dalby, Kasper Emil Kildelund, Hjalte Lykke, Anton Lindskog, Emil Oxenvand Tonnesen (mezőnyjátékosok).

OTP Bank-Pick Szeged:

Tobias Thulin, Mikler Roland (kapusok), Janus Smárason, Marin Jelinic, Jim Gottfridsson, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Lazar Kukics, Imanol Garciandia, Borut Mackovsek, Szilágyi Benjámin (mezőnyjátékosok).