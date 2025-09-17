szeptember 18., csütörtök

Férfi kézilabda

1 órája

Apelgren szerint meggyűlt a bajuk a GOG-val, Thulin adott stabilitást a Pick Szegednek

Michael Apelgren vezetőedző büszkén értékelt a 2025–2026-os szezon első Bajnokok Ligája-sikere után. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a dán GOG vendégeként győzött 36–31-re szerdán este.

Becsei Dávid

Nem a legkönnyebb helyzetben utazott el az OTP Bank-Pick Szeged a dániai Svendborgba, hiszen kisebb lábsérülés miatt Bodó Richárd és Magnus Abelvik Röd játékára sem számíthattak. A GOG-ból is hiányzott Óli Mittún, ennek ellenére a dán bajnokság legutóbbi bronzérmes óriási küzdött a kékek ellen. A vége 36–31-es szegedi siker, amely után Michael Apelgren a tizenöt védést bemutató Tobias Thulint, valamint a 12 lövésből 12 gólt szerző Mario Sostaricot méltatta.

A Pick Szeged edzője büszkén nyilatkozott a GOG elleni győzelem után.
Michael Apelgren szerint a legfontosabb pillanatokban mindig hozzá tudott mérkőzéshez valaki a Pick Szeged játékosai közül.
Fotó: Karnok Csaba

– Fontos két pontot szereztünk Dániában – emelte ki Apelgren a klubhonlapon megjelent értékelésében. – Nagyon örülök ennek a sikernek, büszke vagyok a fiúkra. Sokáig meggyűlt a bajunk a GOG gyors játékával, de mindig sikerült kijönnünk a nehéz helyzetekből. Nagyon sokat jelentett, hogy Tobias Thulin remekelt a kapuban, ez stabilitást adott nekünk. Támadásban Mario Šoštarič játszott hibátlanul, de mindig akadt valaki, aki a legfontosabb pillanatban hozzá tudott tenni a meccshez. Hatalmas köszönet jár azoknak a szurkolóknak, akik a helyszínen buzdítottak bennünket, óriási segítséget kaptunk tőlük. Fantasztikus érzés megtapasztalni, hogy mindig ilyen népes szurkolótábor áll mellettünk – jegyezte meg a svéd szakember.

Picit pihen a Pick Szeged

A szegediekre a hétvégén ezúttal nem vár bajnoki mérkőzés, legközelebb jövő csütörtökön 18.45-től a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának harmadik fordulójában lépnek pályára a francia PSG ellen a Pick Arénában.

A GOG–OTP Bank-Pick Szeged mérkőzés összefoglalója:

