Thulin és Sostaric elintézte a Pick Szeged sorsát Dániában

Egyik csapat sem a legerősebb összeállításában léphetett pályára, hiszen a hazaiknál a Barcelona ellen Frederik Petersen könyök-, Casper Käll pedig térdsérülést szenvedett, míg a hétvégi bajnoki rangadón Aalborgban a legismertebb GOG-játékos, Óli Mittún lövőkezét rántották vissza. A Pick Szeged meccskeretéből pedig kisebb lábsérülés miatt Bodó Richárd és Magnus Abelvik Röd maradt ki.

Ez már mondhatni szokásos. A Pick Szeged világklasszis jobbszélsője, Mario Sostaric 12 lövésből 12 gólt szerzett a GOG ellen.

Fotó: Kanok Csaba

Bodó és Röd távollétében alaposan meg kell szerveznie a rotációt Michael Apelgrennek. Mackovsek és Garciandia támadott és védekezett egyaránt az első negyedórában, amely Tobias Thulin bravúrjairól szólt. A svéd válogatott kapus öt ziccert is megfogott korábbi csapata ellen, ennek ellenére a háromgólos Pick-előny már a 12. percre elfogyott 7–7-nél.

Ellépett a Pick Szeged

Néhány támadás erejéig a vezetést is átvették a dánok, a három balkezessel támadó hazaiak viszont védekezésben nem találták az ellenszert a Pick Szeged rendezetlen fallal szembeni játékára. Mackovsek és Sostaric szépségdíjas gólokat dobott, a 19. minutumban pedig már 9–13 állt az eredményjelzőn.

Még a négygólos különbség tudatában sem nyugodhatott meg Apelgren, a szünetig hét a hat elleni játékával megfelezte a csapatok közötti különbséget a GOG, 16–18.

Tapadt a GOG, győzött a rutin

Nem változott a játékképe a második félidőre sem, amely során négygólos különbségről csak az utolsó másfél percben sikerült lezárnia a két pont kérdését a Szegednek. Jó teljesítményből akadt bőven, de a dán fiatalok ismét bizonyították tehetségüket. Összességében a szegedi siker nem forgott veszélyben, két gólnál közelebb egyszer nem tudott felzárkózni a hazai csapat. A végén pedig két Thulin-védés után a tizenkétszer betaláló Sostaric rakta fel az i-re a pontot. Ezzel megszerezte első pontjait a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új szezonjában az OTP Bank-Pick Szeged.

GOG–OTP Bank-Pick Szeged 31–36 (16–18)

Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 2. forduló. Svendborg, Arena Svendborg, 1900 néző. Vezette: Horacek, Novotny (csehek).

GOG: Johannesson – Rasmussen 1, VILHELMSEN 6, LYKKE 5, Lindskog 1, N. PEDERSEN 8, BJERRE 7/4. Csere: Boutaf (kapus), Balstad, Teglgaard, Tonnesen, Kildelund 3. Vezetőedző: Kasper Christensen.

Szeged: THULIN – SOSTARIC 12/5, GARCIANDIA 6, Kalaras, MACKOVSEK 6, Frimmel, SMÁRASON 5. Csere: Mikler (kapus), BÁNHIDI 6, Toto, Gottfridsson 1, Szilágyi, Jelinic, Kukics. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Hétméteres: 5/4, ill. 5/5.

Kiállítás: 6, ill. 6 perc.