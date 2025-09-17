szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

10°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

9 órája

Thulin és Sostaric elintézte a Pick Szeged sorsát Dániában

Címkék#GOG#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#pick szeged#Mario Sostaric

A fiatal átlagéletkorú GOG szívósan küzdött végig, de Tobias Thulin bravúrjai és Mario Sostaric góljai jelentették a végén a különbséget. Megdolgozott első idei pontjaiért a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szeged. A vége 36–31-es szegedi siker, jövő csütörtökön a PSG érkezik a Pick Arénába.

Becsei Dávid
Thulin és Sostaric elintézte a Pick Szeged sorsát Dániában

Tobias Thulin parádézott, 15 védéssel zárta a mérkőzést.

Fotó: Árvai Károly/MW

Egyik csapat sem a legerősebb összeállításában léphetett pályára, hiszen a hazaiknál a Barcelona ellen Frederik Petersen könyök-, Casper Käll pedig térdsérülést szenvedett, míg a hétvégi bajnoki rangadón Aalborgban a legismertebb GOG-játékos, Óli Mittún lövőkezét rántották vissza. A Pick Szeged meccskeretéből pedig kisebb lábsérülés miatt Bodó Richárd és Magnus Abelvik Röd maradt ki.

Mario Sostaric a Pick Szeged 36 góljából 12-t dobott.
Ez már mondhatni szokásos. A Pick Szeged világklasszis jobbszélsője, Mario Sostaric 12 lövésből 12 gólt szerzett a GOG ellen.
Fotó: Kanok Csaba

Bodó és Röd távollétében alaposan meg kell szerveznie a rotációt Michael Apelgrennek. Mackovsek és Garciandia támadott és védekezett egyaránt az első negyedórában, amely Tobias Thulin bravúrjairól szólt. A svéd válogatott kapus öt ziccert is megfogott korábbi csapata ellen, ennek ellenére a háromgólos Pick-előny már a 12. percre elfogyott 7–7-nél.

Ellépett a Pick Szeged

Néhány támadás erejéig a vezetést is átvették a dánok, a három balkezessel támadó hazaiak viszont védekezésben nem találták az ellenszert a Pick Szeged rendezetlen fallal szembeni játékára. Mackovsek és Sostaric szépségdíjas gólokat dobott, a 19. minutumban pedig már 9–13 állt az eredményjelzőn.

Még a négygólos különbség tudatában sem nyugodhatott meg Apelgren, a szünetig hét a hat elleni játékával megfelezte a csapatok közötti különbséget a GOG, 16–18.

Tapadt a GOG, győzött a rutin

Nem változott a játékképe a második félidőre sem, amely során négygólos különbségről csak az utolsó másfél percben sikerült lezárnia a két pont kérdését a Szegednek. Jó teljesítményből akadt bőven, de a dán fiatalok ismét bizonyították tehetségüket. Összességében a szegedi siker nem forgott veszélyben, két gólnál közelebb egyszer nem tudott felzárkózni a hazai csapat. A végén pedig két Thulin-védés után a tizenkétszer betaláló Sostaric rakta fel az i-re a pontot. Ezzel megszerezte első pontjait a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új szezonjában az OTP Bank-Pick Szeged.

GOG–OTP Bank-Pick Szeged 31–36 (16–18)
Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 2. forduló. Svendborg, Arena Svendborg, 1900 néző. Vezette: Horacek, Novotny (csehek).
GOG: Johannesson – Rasmussen 1, VILHELMSEN 6, LYKKE 5, Lindskog 1, N. PEDERSEN 8, BJERRE 7/4. Csere: Boutaf (kapus), Balstad, Teglgaard, Tonnesen, Kildelund 3. Vezetőedző: Kasper Christensen.
Szeged: THULIN – SOSTARIC 12/5, GARCIANDIA 6, Kalaras, MACKOVSEK 6, Frimmel, SMÁRASON 5. Csere: Mikler (kapus), BÁNHIDI 6, Toto, Gottfridsson 1, Szilágyi, Jelinic, Kukics. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 5/4, ill. 5/5.
Kiállítás: 6, ill. 6 perc.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu