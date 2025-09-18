szeptember 18., csütörtök

Férfi kézilabda

27 perce

A világ egyik legjobb csapata csaphat le a Pick Szeged klasszisára

Címkék#Barca#Janus Smárason#Mundo Deportivo#Barcelona#férfi kézilabda#pick szeged

Aláírt szerződés még nincs, de Spanyolországból származó értesülések szerint semmi sem állhat a megegyezés útjába. A Mundo Deportivo szerint az OTP Bank-Pick Szeged izlandi kézilabdázója, Janus Smárason 2026 nyarán Barcelonába igazol.

Becsei Dávid

Átigazolási lavina indulhat el a 2026–2027-es szezon előtt az irányítók között férfi kézilabdában. A Mundo Deportivo információi szerint a THW Kiel Barcelonából erősíti meg játékoskeretét, 2026 nyarán csatlakozhat hozzájuk Domen Makuc. Erre válaszul már a katalán sztárcsapat is keresi a szlovén válogatott kézilabdázó utódját, melyet az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdázójában talált meg állítólag. A legfőbb célpontja Janus Smárason.

Janus Smárason a Pick Szegedből Barcelonába igazolhat jövő nyáron.
A Mundo Deportivo szerint a Pick Szeged izlandi irányítója, Janus Smárason Barcelonába szeretne igazolni 2026 nyarán.
Fotó: Karnok Csaba

A Mundo Deportivo szerdán este megjelent cikke már egyenesen úgy fogalmaz, a Barca és Smárason három szezonra, 2029-ig megállapodott egymással, az üzlet véglegesítése folyamatban van. Ezt a lapnak nyilatkozó, a tárgyalásokat ismerő források jelentették. Mivel az izlandi válogatott irányító szerződése a 2025–2026-os idény végén lejár Szegeden, ingyen távozhatna Magyarországról Spanyolországba.

Még nem írt alá

Egyes források már azt mondták a Mundo Deportivónak, hogy az átigazolás lezárult, ezzel szemben a lap megjegyezte, Smárason még nem írt alá a Barcelonához, a szerződés néhány részlete kidolgozásra vár. Egybehangzó értesüléseik szerint viszont semmi sem állhat az átigazolás útjába, mivel a Barca le akarja igazolni Smárasont, míg a játékos szeretne Barcelonában játszani.

A Pick Szegednek is igazolni kell, ha Smárason távozik

Amennyiben a Mundo Deportivo értesülése igazzá válik, az OTP Bank-Pick Szegednek jövő nyártól szüksége lesz egy komoly kvalitású irányítóra. Ugyanakkor Lazar Kukics és Jim Gottfridsson is érvényes kontraktussal rendelkezik a következő szezonra is, előbbi szerződése 2027, utóbbié pedig 2028 nyarán jár le a Tisza-parti városban.

Janus Smárason mesélt magáról:

