Férfi kézilabda

1 órája

Smárason kidőlése tovább szaporítaná a Pick Szeged gondjainak a számát

Nem csökkent a problémák száma. Van, ami még a vereségnél is jobban fájhat az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának a tatabányai vereség után. Ez pedig Janus Smárason valószínűsíthető súlyos sérülése, amelyet az 54. percben szenvedett el egy védekezés során a bajnoki rangadón. Az izlandi irányító sorsa a csapat jövőjét is alapjaiban rengetheti 

Becsei Dávid

34–30-as vereséget szenvedett az OTP Bank-Pick Szeged a férfi kézilabda NB I. negyedik fordulójában a MOL Tatabánya KC vendégeként. Nem jött jókor ez a bajnoki vereség, hiszen a Paris Saint-Germain elleni győzelem adta eufória hullámain akár hosszabb időt is eltölthetett volna a Tisza-parti együttes. Legközelebb ugyanis szombaton 17 órára Csurgóra utaznak a kékek, majd jövő csütörtökön Barcelonában lesz fellépésük a Bajnokok Ligájában.

Megsérülhetett a Pick Szeged irányítója.
Janus Smárason hiánya óriási érvágás volna az OTP Bank-Pick Szeged csapatának.
Fotó: Karnok Csaba

Erősen tartalékos összeállításban várták a meccset a szegediek, hiszen továbbra is sérülés miatt rehabilitál Lazar Kukics és Magnus Abelvik Röd, míg az Orlen Wisla Plock ellen kisebb lábsérülést szenvedett Bodó Richárd bár benne volt a meccskeretben, pályára még nem lépett. A két csereszélső, Marin Jelinic és Szilágyi Benjámin is mindössze nyolc, illetve három percet játszottak, míg a harmadik számú kapus, Radvánszki Attila nem kapott lehetőséget Mikler és Thulin mögött. Így aztán különösen nagy érvágás lenne a jövőre nézve, ha Janus Smárasonra sem számíthatna Michael Apelgren hosszabb időre sérülés miatt, mivel a belső pozíciókban már ígyis a legminimálisabb rotációval dolgozhat a svéd szakember.

A nemrég a Barcelonával hírbe hozott Smárason bár egy rövidebb ápolást követően a saját lábán hagyta el a játékteret, helyzetével kapcsolatban sokat mondó volt, hogy mérgében a kispadba ütött egyet. Állapotáról hétfőn késő délutánig a klub nem közölt friss információkat.

Íme, amikor a Pick Szeged irányítója megsérült:

