Férfi kézilabda

2 órája

Hihetetlen, hogy Alilovic milyen csúcsot döntött meg a Pick Szeged ellen

Címkék#Orlen Wisla Plock#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#pick szeged#Mirko Alilovic

Nincs megállás, a csütörtöki 34–33-as vereséggel zárult Bajnokok Ligája-nyitány után szombaton 18.30-tól már Budaörsön vár bajnoki mérkőzés az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatára. Bánhidi Bencéék ellenfele az újonc Budai Farkasok lesz.

Becsei Dávid

Hatalmas csúcsok dőltek meg csütörtökön este a Pick Arénában. Mario Sostaric az 500., Sebastian Frimmel pedig a 200. Bajnokok Ligája-gólját szerezte meg szegedi mezben, összességében pedig már 506-nál, illetve 305-nél járnak – akárcsak az egész pályafutásukat tekintve. A Pick Aréna majdnem négyéves fennállása óta megszületett a létesítményben a 3000. Pick Szeged-gól is, amit Jim Gottfridsson jegyzett az Orlen Wisla Plock ellen.

Mirko Alilovic a Pick Szeged ellen.
Mirko Alilovic nagyjából hat percet töltött a pályán a Pick Szeged ellen, védett labdája nem volt.
Fotó: Karnok Csaba

2018 és 2023 között az OTP Bank-Pick Szeged kapuját védte Mirko Alilovic. Most a lengyel bajnok játékosaként tért vissza Szegedre, ahova máig rendszeresen visszajár családjával, ugyanis házukat nem adták el a napfény városában. A 39 éves kapus csütörtökön a 23. Bajnokok Ligája-szezonját kezdte meg. Tizenhét évesen még a bosnyák Izvidac Ljubuski hálóőreként debütált az elit sorozatban, amelyben az Ademar León, a Celje, a Veszprém, a Pick Szeged és a Wisla Plock kapusaként is pályára lépett a szenvedélyes kézilabdázó. 

Az újonc otthonában a Pick Szeged

És akkor a szombat esti bajnoki. A Szeged már három bajnokit is lejátszott, míg a Budai Farkasoknak ez lesz a második a 2025–2026-os szezonban. Az idénynyitón az elmúlt hétvégén a másik újonc otthonában,Szigetszentmiklóson jártak, ahol 27–27-es döntetlent játszottak. A BL-terhelés után minden bizonnyal Michael Apelgren vezetőedző ismét több lehetőséget biztosít majd a szegedi fiataloknak, míg a Plock ellen többet játszók közül lesznek, akik majd pihenhetnek. 

Újból találkoznak

Harmadszor találkozik egymással a bajnokságban a Budai Farkasok és a Szeged. 2022-ben a Pick Arénában 41–29-re nyertek a kékek, míg Budaörsön ennél lényegesen nehezebben, 18–17-es első félidő után 39–30-ra

Történelem

Történelme során a második idényét töltheti a férfi kézilabda NB I.-ben a Budai Farkasok. Először a 2022–2023-as idényben szerepelhettek a legjobbak között, akkor Koi Endre vezetőedző irányításával az utolsó helyen végezve búcsúztak is rögtön az első osztály küzdelmeitől. Négy pontot gyűjtöttek két győzelemmel. Mindkét sikerüket hazai pályán aratták, a Csurgó ellen 29–28-ra, a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen pedig 31–30-ra nyertek. A bennmaradástól távol álltak, a legrosszabb bennmaradó „kis Veszprém” tíz pontot gyűjtött ebben a kiírásban. 

Az OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock meccs összefoglalója:

