Férfi kézilabda

1 órája

Tatabányán játszik rangadót a Pick Szeged, mutatjuk, hol közvetítik

A PSG hazai legyőzése után idegenben lépnek pályára. Az átalakult Tatabánya vendégeként folytatja vasárnap 18 órától a férfi kézilabda NB I. negyedik fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged.

Becsei Dávid
Tatabányán játszik rangadót a Pick Szeged, mutatjuk, hol közvetítik

Jérémy Toto a PSG ellen már örülhetett győzelemnek.

Fotó: Karnok Csaba

Michael Apelgren és Tobias Thulin is a Pick Aréna fantasztikus hangulatát emelte ki a PSG elleni 31–29-es győzelem alkalmával. Vasárnap 18 órától viszont a majdnem hétezer fős szurkolótábor közvetlen segítségére nem számíthatnak a Pick Szeged játékosai, mivel a Mol Tatabánya KC ellen idegenben lépnek pályára.

Borut Mackovsek, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa a PSG ellen.
A Pick Szegedre és Borut Mackovsekre a PSG legyőzése után a Mol Tatabánya KC vár.
Fotó: Karnok Csaba

A nyáron átalakult tatabányaiak három bajnokit játszottak eddig a 2025–2026-os szezonban, mindet meg is nyerték. A Gyöngyös ellen 32–26-ra nyert az egykori Bányász, míg a Csurgót 34–30-ra, az újonc Szigetszentmiklóst pedig 34–26-ra győzte le a Mol Tatabánya KC. Mindhárom mérkőzést remek tatabányai kapusteljesítmény jellemezte. Andó Arián a Gyöngyös ellen negyvenegy lövésből tizennyolcat fogott meg (negyvennégy százalékos védési hatékonyság), míg a Csurgó ellen tizenötből hatot, ami negyven százaléknak felelt meg. Az újonc ellen pedig poszttársa, Székely Márton harminchárom lövésből tizennyolcat hárított, így ötvenöt százalékon zárt. 

Edzőváltás, kulcsjátékosok távoztak Tatabányáról

A férfi kézilabda NB I. 2024–2025-ös ki­­írását a Tatabánya csak a negyedik helyen zárta, amely után Cristian Ugaldét Tóth Edmond váltotta a vezetőedzői pozícióban. A játékoskeret is hatalmas változáson esett át, tizenketten érkeztek és kilencen távoztak. Csütörtökön este már PSG-mezben dobott bombagólt a Pick Szeged ellen a Tatabánya legutóbbi házi gólkirálya, Mateo Maras. Bartucz László a német Melsungen kapuját védi a nyár óta, ahol csapattársa Sadou Ntanzi is innen, míg Radvánszki Attila visszatért Szegedre. Nem a Bányász játékosa már Christian Dissinger, Enomoto Yuga, Hoffmann Balázs, Marcsek Péter és Milan Golubovics sem. 

Ismerősöket igazoltak

Tatabányára igazolt a Wisla Plockból az a Dmitrij Zsitnyikov, aki 2017 és 2021 között Szegeden kézilabdázott. A kapuban Andó Ariánnal erősítettek Balatonfüredről, míg Maras utódja a Benficától visszatérő Demis Grigoras, valamint Daniel Mosindi. Kölcsönből visszatért Tatabányára a tehetséges irányító, Ek­­lemovics Márkó, valamint Sztraka Dániel, míg a horvát balátlövő, Josip Sarac a német Göppingentől, a beálló Papp Tamás Csurgóról szerződött hozzájuk. A francia Montpellier utánpótlásából igazolták le a jobbszélső Terjék Rolandot, míg a beálló Vajda Huba Győrből, a jobbátlövő Temesvári Gábor pedig a NEKA-ból tette át a székhelyét. 

A mérkőzésről televízió-csatornán nem lesz élő közvetítés, de a YouTube-on igen.

Itt közvetítik élőben a Tatabánya–Pick Szeged mérkőzést:

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

