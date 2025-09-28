2 órája
Csúnya Pick Szeged-vereség született a bajnokságban a PSG elleni BL-bravúr után
Egy görög mondás szerint kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba. Hérakleitosz ezzel az örök változást szemléltette, mégis van, ami nem változik. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a 2024–2025-ös szezon után a 2025–2026-os bajnoki kiírásban is nem várt vereséget szenvedett a bajnokságban egy hétközi Bajnokok Ligája-találkozó után. Michael Apelgren együttese Tatabányán szenvedett 34–30-as vereséget az NB I. 4. fordulójában.
Smárason is több hibával játszott Tatabányán.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu
Csütörtöki Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-sikere után hazai szinten egy legalább ennyire veszélyes csapat otthonába utazott az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A Tatabánya legyőzése az elmúlt esztendőben nem okozott gondot a Tisza-partiaknak, de nyáron átalakult a Bányász játékoskerete, ráadásul a Tisza-partiak egy megterhelő BL-meccs után két sérült – Magnus Röd és Lazar Kukics – nélkül utaztak el a bajnokira. Bár Bodó Richárd a Plock ellen elszenvedett sérülése után keretben volt, pályára viszont nem lépett.
Az első percekben Bánhidi és Sostaric góljával még 1–0-ra és 2–1-re vezetett a Pick Szeged Tatabányán, ezt követően viszont a hazaiak átvették a vezetést. Az első félidő derekán, a 18. percben mutatott először kétgólos különbséget az eredményjelző, akkor 10–8 állt a táblán. Érezhetően dekoncentráltan, statikusan támadtak a vendégek, miközben a hazaiak egyre lelkesebben kézilabdáztak, ahogyan megérezték az esélyt a bravúrra.
Négy minutummal a szünet előtt már néggyel vezetett a Tatabánya, ezt sikerült a szegedieknek egy időkérést követően megfelezni a pihenőre.
Nem tudott egyenlíteni a Pick Szeged egyszer sem
Bár a második játékrész két Gottfridsson-találattal indult, 17–16 után egy öt–nullás sorozattal magabiztos előnyre tett szert a MOL Tatabánya KC. A 39. percben 22–16-ra ellépett Tóth Edmond csapata. Továbbra is kevés ötlettel támadott a belső pozíciókban kevés cserelehetőséggel rendelkező Szeged. Mindeközben Andó Arián is jól védett a hazai kapuban, 38 százalékos védési hatékonyságára Mikler Roland hatalmas bravúrjai vetettek árnyékot. A 40 éves klasszis hálóőr remek formának örvend, harminc lövésből tizenhármat megfogott, büntetőket hárított, de csapat így sem tudott nyerni.
Az utolsó tíz perc már 26–24-ről indult, de Frimmel és Sostaric is kihagyott egy-egy hetest, a héttel több gólszerzési lehetőséget kialakító Tatabánya összességében megérdemelt sikert aratott az OTP Bank-Pick Szeged ellen.
A szegediek legközelebb szombaton 17 órától Csurgón lépnek pályára.
MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged 34–30 (16–14)
Férfi kézilabda NB I., 4. forduló,. Tatabánya, Multifunkcionális csarnok, 3950 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.
MOL Tatabánya KC: Székely 1 – P. Rodríguez 4, Mosindi 4, Zsitnyikov 2, Vajda 7, Sarac 4, Krakovszki 3. Csere: Andó (kapus), Éles B. 4/2, Lemos 2, Havran, Plaza, Grigoras 1, Damatrin 2. Vezetőedző: Tóth Edmond.
OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 5/2, Garciandia 1, Toto, Mackovsek 4, Frimmel 8/1, Smárason 4. Csere: Mikler (kapus), Bánhidi 3, Kalaras, Gottfridsson 3, Jelinic 1, Szilágyi 1. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Kiállítás: 8, ill. 10 perc.
Hétméteres: 4/2, ill. 6/3.
A mérkőzés itt visszanézhető: