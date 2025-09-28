szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

2 órája

Csúnya Pick Szeged-vereség született a bajnokságban a PSG elleni BL-bravúr után

Címkék#MOL Tatabánya KC#OTP Bank-Pick Szeged#férfi kézilabda#pick szeged

Egy görög mondás szerint kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba. Hérakleitosz ezzel az örök változást szemléltette, mégis van, ami nem változik. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a 2024–2025-ös szezon után a 2025–2026-os bajnoki kiírásban is nem várt vereséget szenvedett a bajnokságban egy hétközi Bajnokok Ligája-találkozó után. Michael Apelgren együttese Tatabányán szenvedett 34–30-as vereséget az NB I. 4. fordulójában.

Becsei Dávid
Csúnya Pick Szeged-vereség született a bajnokságban a PSG elleni BL-bravúr után

Smárason is több hibával játszott Tatabányán.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Csütörtöki Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-sikere után hazai szinten egy legalább ennyire veszélyes csapat otthonába utazott az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A Tatabánya legyőzése az elmúlt esztendőben nem okozott gondot a Tisza-partiaknak, de nyáron átalakult a Bányász játékoskerete, ráadásul a Tisza-partiak egy megterhelő BL-meccs után két sérült – Magnus Röd és Lazar Kukics – nélkül utaztak el a bajnokira. Bár Bodó Richárd a Plock ellen elszenvedett sérülése után keretben volt, pályára viszont nem lépett.

Kikapott a Pick Szeged Tatabányán.
A Pick Szeged megbotlott a tatabányai csarnokban, Gottfridssonék sima vereséget szenvedtek.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Az első percekben Bánhidi és Sostaric góljával még 1–0-ra és 2–1-re vezetett a Pick Szeged Tatabányán, ezt követően viszont a hazaiak átvették a vezetést. Az első félidő derekán, a 18. percben mutatott először kétgólos különbséget az eredményjelző, akkor 10–8 állt a táblán. Érezhetően dekoncentráltan, statikusan támadtak a vendégek, miközben a hazaiak egyre lelkesebben kézilabdáztak, ahogyan megérezték az esélyt a bravúrra.

Négy minutummal a szünet előtt már néggyel vezetett a Tatabánya, ezt sikerült a szegedieknek egy időkérést követően megfelezni a pihenőre.

Nem tudott egyenlíteni a Pick Szeged egyszer sem

Bár a második játékrész két Gottfridsson-találattal indult, 17–16 után egy öt–nullás sorozattal magabiztos előnyre tett szert a MOL Tatabánya KC. A 39. percben 22–16-ra ellépett Tóth Edmond csapata. Továbbra is kevés ötlettel támadott a belső pozíciókban kevés cserelehetőséggel rendelkező Szeged. Mindeközben Andó Arián is jól védett a hazai kapuban, 38 százalékos védési hatékonyságára Mikler Roland hatalmas bravúrjai vetettek árnyékot. A 40 éves klasszis hálóőr remek formának örvend, harminc lövésből tizenhármat megfogott, büntetőket hárított, de csapat így sem tudott nyerni.

Az utolsó tíz perc már 26–24-ről indult, de Frimmel és Sostaric is kihagyott egy-egy hetest, a héttel több gólszerzési lehetőséget kialakító Tatabánya összességében megérdemelt sikert aratott az OTP Bank-Pick Szeged ellen.

A szegediek legközelebb szombaton 17 órától Csurgón lépnek pályára.

MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged 34–30 (16–14)
Férfi kézilabda NB I., 4. forduló,. Tatabánya, Multifunkcionális csarnok, 3950 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.
MOL Tatabánya KC: Székely 1 – P. Rodríguez 4, Mosindi 4, Zsitnyikov 2, Vajda 7, Sarac 4, Krakovszki 3. Csere: Andó (kapus), Éles B. 4/2, Lemos 2, Havran, Plaza, Grigoras 1, Damatrin 2. Vezetőedző: Tóth Edmond.
OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 5/2, Garciandia 1, Toto, Mackovsek 4, Frimmel 8/1, Smárason 4. Csere: Mikler (kapus), Bánhidi 3, Kalaras, Gottfridsson 3, Jelinic 1, Szilágyi 1. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Kiállítás: 8, ill. 10 perc.
Hétméteres: 4/2, ill. 6/3.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

A mérkőzés itt visszanézhető:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu