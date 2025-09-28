Csúnya Pick Szeged-vereség született a bajnokságban a PSG elleni BL-bravúr után

Csütörtöki Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-sikere után hazai szinten egy legalább ennyire veszélyes csapat otthonába utazott az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A Tatabánya legyőzése az elmúlt esztendőben nem okozott gondot a Tisza-partiaknak, de nyáron átalakult a Bányász játékoskerete, ráadásul a Tisza-partiak egy megterhelő BL-meccs után két sérült – Magnus Röd és Lazar Kukics – nélkül utaztak el a bajnokira. Bár Bodó Richárd a Plock ellen elszenvedett sérülése után keretben volt, pályára viszont nem lépett.

A Pick Szeged megbotlott a tatabányai csarnokban, Gottfridssonék sima vereséget szenvedtek.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Az első percekben Bánhidi és Sostaric góljával még 1–0-ra és 2–1-re vezetett a Pick Szeged Tatabányán, ezt követően viszont a hazaiak átvették a vezetést. Az első félidő derekán, a 18. percben mutatott először kétgólos különbséget az eredményjelző, akkor 10–8 állt a táblán. Érezhetően dekoncentráltan, statikusan támadtak a vendégek, miközben a hazaiak egyre lelkesebben kézilabdáztak, ahogyan megérezték az esélyt a bravúrra.

Négy minutummal a szünet előtt már néggyel vezetett a Tatabánya, ezt sikerült a szegedieknek egy időkérést követően megfelezni a pihenőre.

Nem tudott egyenlíteni a Pick Szeged egyszer sem

Bár a második játékrész két Gottfridsson-találattal indult, 17–16 után egy öt–nullás sorozattal magabiztos előnyre tett szert a MOL Tatabánya KC. A 39. percben 22–16-ra ellépett Tóth Edmond csapata. Továbbra is kevés ötlettel támadott a belső pozíciókban kevés cserelehetőséggel rendelkező Szeged. Mindeközben Andó Arián is jól védett a hazai kapuban, 38 százalékos védési hatékonyságára Mikler Roland hatalmas bravúrjai vetettek árnyékot. A 40 éves klasszis hálóőr remek formának örvend, harminc lövésből tizenhármat megfogott, büntetőket hárított, de csapat így sem tudott nyerni.