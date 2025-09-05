szeptember 5., péntek

1 órája

Nagy Martin elárulta, miért igazolt Svédországba a Pick Szegedből

Címkék#OV Helsingborg#Nagy Martin#férfi kézilabda#pick szeged

Ezen a nyáron karrierje során negyedszer is légiósnak állt. Izland, Németország és Dánia után ezúttal Svédországba igazolt Nagy Martin, a Pick Szeged saját nevelésű kapusa. Az OV Helsingborg kapujában stabil pontot jelentett az eddigi svéd kupameccseken.

Becsei Dávid

Lejárt Nagy Martin egy plusz egyéves szerződése az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatával, így negyedszer már nem kölcsönszerződés keretein belül állt légiósnak. A 2020–2021-es idényben az izlandi Valurnál szerepelt kölcsönben, míg 2021 és 2023 között a német VfL Gummersbach alkalmazásában állt. 2023-ban hazatért Szegedre, 2024 decemberében viszont négy mérkőzés erejéig a dán Fredericia kölcsönvette, ezen a nyáron pedig a svéd OV Helsingborghoz igazolt.

A Pick Szeged kapusa Svédországba igazolt.
 Nagy Martin a Pick Szegedből igazolt az OV Helsingborgba.
Fotó: Joel Olofsson / Forrás: Nagy Martin családi archívuma

– Úgy érzem, hogy jól sikerült a beilleszkedésem, a csapattársaim nagyon befogadóak voltak – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére a 26 éves Nagy Martin. – Az előző idényben a harmadik legfiatalabb játékosa voltam a Pick Szegednek, most pedig a Helsingborgban én vagyok a harmadik legidősebb. Ez is alátámasztja, hogy milyen fiatal a keretünk, amelyben hatalmas potenciál rejtőzik. Ez a környezet ideális a fejlődésemhez, nagyon élvezem a játékot, hiszen sok játékpercet kapok. Emiatt választottam ezt a csapatot – árulta el döntésének az okát.

Jól kezdtek a kupában

A nyári felkészülési időszak során az OV Helsingborg két edzőmeccset játszott. A svéd Lugi és a dán Ringsted ellen mérkőzést is megnyerték Nagy Martinék, amit pozitív visszajelzésként dekódoltak. A svéd kupában három csoportmeccset játszottak eddig, az első helyen jutottak tovább a nyolcaddöntőbe, ahol a Kristianstad lesz az ellenfelük az oda-visszavágós párharcban.

Több meccsen is jól védett

– Az elmúlt két hétben kupameccseink voltak, amelyek egészen jól sikerültek. A csoportban az első két mérkőzésünket magabiztosan megnyertük, az utolsón kikaptunk 38–37-re. Az eddigi találkozókon szerintem stabil pontot jelentettem a csapatnak, több nagyon jó meccsem is volt. A vasárnapi mérkőzésen sajnos egy góllal kikaptunk egy őrült meccsen, de ennek ellenére csoportelsőként jutottunk tovább – nyilatkozta a magyar válogatottban is bemutatkozott kapus. Nagy Martin a Kroppskultur ellen 31–27-re megnyert kupameccsen tizenhét védéssel zárt, míg a vesztes mérkőzésen kilenccel.

A svéd kupa különlegessége, hogy a mérkőzéseket megelőzően szétlövéssel kezdenek. Az ezen született eredményt akkor veszik figyelembe, ha a rendes játékidő döntetlennel ér véget.

A Pick Szeged szombaton a PLER-t fogadja:

 

