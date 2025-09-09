szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

37 perce

Két nappal a BL-szezon előtt igazolt még egy játékost a Pick Szeged ellenfele

Címkék#Elverum#Pick Szeged#Sindre Heldal#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#PSG

Amolyan "orvosi jokert" volt kénytelen előhúzni a Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapata. Az OTP Bank-Pick Szeged BL-ellenfelének svéd szélsője súlyos sérülést szenvedett, így a francia bajnok az utolsó pillanatban még igazolt egy játékost a Bajnokok Ligája-idény kezdete előtt.

Becsei Dávid
Két nappal a BL-szezon előtt igazolt még egy játékost a Pick Szeged ellenfele

Sindre Heldal az előző idényben 25 norvég bajnokin 95 gólt dobott.

Forrás: az Elverum HH Facebook-oldala

Hétfőn este új balszélső érkezését jelentette be a Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapata. A 26 éves Sindre Heldal az OTP Bank-Pick Szeged Bajnokok Ligája-ellenfelénél folytatja a karrierjét a 2025–2026-os szezonban. A norvég játékos leigazolására azért volt szüksége a PSG-nek, mert Emil Mellegard a nyári edzőtáborozás során súlyosan megsérült. A svéd válogatott balszélső keresztszalag-szakadást szenvedett, a pótlására szerződtetett Heldal a szezon végéig írt alá. Mellegard éppen az első idényére készült Párizsban, a dán HÖJ Elite-től – a korábbi szegedi kapus, Emil Kheri Imsgard csapattársa volt – érkezett a francia fővárosba.

A Pick Szeged BL-ellenfele balszélsőt igazolt.
A Pick Szeged BL-ellenfelének új játékosa, Sindre Heldal (jobbról), valamint a PSG kézilabdacsapatának vezérigazgatója, Thierry Omeyer.
Fotó: psg.fr

Sindre Heldalt 2020-ban megválasztották  a norvég bajnokság legjobb balszélsőjének. 2021 óta volt az Elverum kézilabdázója, első BL-idényében 63 gólt lőtt a sorozatban, míg a 2022–2023-as kiírásban – ekkor szerepelt utoljára Bajnokok Ligájában az Elverum – harminchármat.

Hamarosan Szegedre érkezik a PSG

A PSG a BL harmadik fordulójában szeptember 25-én 18.45-től az OTP Bank-Pick Szegeddel találkozik a Pick Arénában. A nyitófordulóban pedig a címvédő Magdeburg otthonában vizitál szerdán este a francia bajnok, míg a Tisza-partiak az Orlen Wisla Plockot fogadják csütörtökön 18.45-től.

A Pick Szeged BL-ellenfeleit bemutató sorozatunkban a PSG-ről is írtunk:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu