Két nappal a BL-szezon előtt igazolt még egy játékost a Pick Szeged ellenfele

Hétfőn este új balszélső érkezését jelentette be a Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapata. A 26 éves Sindre Heldal az OTP Bank-Pick Szeged Bajnokok Ligája-ellenfelénél folytatja a karrierjét a 2025–2026-os szezonban. A norvég játékos leigazolására azért volt szüksége a PSG-nek, mert Emil Mellegard a nyári edzőtáborozás során súlyosan megsérült. A svéd válogatott balszélső keresztszalag-szakadást szenvedett, a pótlására szerződtetett Heldal a szezon végéig írt alá. Mellegard éppen az első idényére készült Párizsban, a dán HÖJ Elite-től – a korábbi szegedi kapus, Emil Kheri Imsgard csapattársa volt – érkezett a francia fővárosba.

A Pick Szeged BL-ellenfelének új játékosa, Sindre Heldal (jobbról), valamint a PSG kézilabdacsapatának vezérigazgatója, Thierry Omeyer.

Fotó: psg.fr

Sindre Heldalt 2020-ban megválasztották a norvég bajnokság legjobb balszélsőjének. 2021 óta volt az Elverum kézilabdázója, első BL-idényében 63 gólt lőtt a sorozatban, míg a 2022–2023-as kiírásban – ekkor szerepelt utoljára Bajnokok Ligájában az Elverum – harminchármat.

Hamarosan Szegedre érkezik a PSG

A PSG a BL harmadik fordulójában szeptember 25-én 18.45-től az OTP Bank-Pick Szegeddel találkozik a Pick Arénában. A nyitófordulóban pedig a címvédő Magdeburg otthonában vizitál szerdán este a francia bajnok, míg a Tisza-partiak az Orlen Wisla Plockot fogadják csütörtökön 18.45-től.

