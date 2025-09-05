Főpróbát tart a Pick Szeged a BL-rajt előtt

Két-két bajnoki és felkészülési mérkőzésen van túl az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a 2025–2026-os idény kezdetén. A norvégiai tornán lejátszott Kielce és Elverum elleni meccsek rámutattak a precizitás hiányára a labdaeladásokat tekintve.

A Pick Szeged új irányítója, Jim Gottfridsson már megszerezte első gólját tétmeccsen, a PLER ellen a páros kapcsolatokat építheti tovább.

Fotó: Karnok Csaba

– Norvégiából hazaérve arra koncentráltunk, hogy minimalizáljuk a technikai hibáinkat, mert ez okozta a legnagyobb problémát nekünk. Sokat fejlődtünk ebben, a két bajnokin már sokkal precízebben kézilabdáztunk – nyilatkozta a klubhonlapon Michael Apelgren.

Jól szálltak be a fiatalok

A svéd szakember dicsérte a lehetőséget kapó magyar fiatalokat is. Radvánszki Attila a Gyöngyös ellen negyvenhárom százalékos hatékonysággal védett, míg az újonc Szigetszentmiklós otthonában Furka Márton és Fogas Márton is meglőtte pályafutása első NB I.-es gólját, de Lukács Kornél és Kucsera Máté is meghatározó játékperceket töltött a pályán.

– Elégedett vagyok a teljesítményükkel, és azzal, hogy bátran játszanak, semmitől sem ijednek meg, amikor lehetőséget kapnak. Büszke voltam rájuk a szigetszentmiklósi mérkőzésen, jól teljesítettek – fejezte ki dicséretét Apelgren.

Főpróbát tart a Pick Szeged a PLER ellen

A jövő csütörtöki Wisla Plock elleni Bajnokok Ligája-nyitányra szombaton 18 órától tart főpróbát a férfi kézilabda NB I.-ben az OTP Bank-Pick Szeged. Az ellenfél az a PLER-Budapest lesz, amely az előző idényt tizenhét ponttal a tizedik helyen zárta. A nyáron távozott tőlük a jobbátlövő Dejan Malinovic, az irányító Sunajko Filip, a kapus Takács Ákos, az irányító Sztraka Dániel és a balszélső Holdosi Bence. Leigazolta a PLER az előző idényben a Győrrel hatodik helyen végzett Bősz Dánielt a kapuba. A védelmüket a Ferencvárosból Jakub Mikitával erősítették meg, a jobbszélre pedig Tóth Ádám érkezett hozzájuk a zöld-fehérektől. A jobbátlövő Mitar Markez visszatért Gyöngyösről, míg a bosnyák Izvidactól irányítót szerződtettek Milan Vuksic személyében.

A PLER elleni mérkőzése lesz a nyolcvanharmadik találkozója az OTP Bank-Pick Szegednek a Pick Arénában. A fővárosiakkal huszonhat éve játszottak először a bajnokságban. A 2024–2025-ös idényben a szegediek 41-27-re nyertek ellenük idegenben, míg itthon 35-24-re.