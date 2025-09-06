22 perce
Megizzasztotta a PLER a Pick Szegedet az első félidőben – galériával
Hetvenhat gólos főpróbát tartottak a Bajnokok Ligája-nyitányra. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata megszenvedett a PLER ellen az első félidőben, végül 44–32-es sikert aratott hazai környezetben a bajnokság első fordulójából rendezett találkozón.
Jim Gottfridsson húsz percet játszott, egyetlen lövését – amely a meccs első ziccere volt – Kránitz kirúgta.
Fotó: Gémes Sándor
Kiemelkedő első félidőt produkált a Pick Arénában a PLER-Budapest a férfi kézilabda NB I. első fordulójából rendezett mérkőzésen. Alapjaiban határozta meg a meccs folyását, hogy az első három percben Krántiz Zoltán öt bravúros védést is bemutatott a vendégek kapujában. Nem kezdett élesen a Pick Szeged, ami leginkább védekezésben volt felfedezhető. A beálló körüli védekezés szinte nem létezett, így Kemény László termelte a gólokat, miután pedig nagyobb figyelmet kapott, a balátlövő Gregor Ocvirk távoli, gyakran talpról eleresztett átlövéseire nem jutott ellenszer.
Fiatalos kerettel állt ki a Pick Szeged
A szegedi keretbe ezúttal is bekerült a fiatalok közül a kapus Radvánszki Attila, a beálló Furka Márton, valamint az átlövő Fogas Márton és Lukács Kornél, míg csak a lelátóról figyelte az eseményeket Mikler Roland, Marin Jelinic, Lazar Kukics és Jérémy Toto.
Michael Apelgren első időkérése nem használt (13. perc: 7–8), a vendégek a 19. minutumban már három találattal jártak előrébb (10–13). A 21. percben 13–14-nél másodszor kért időt Apelgren, amely után pillanatokra átvette a vezetést a Tisza-parti alakulat 15–14-nél Kalaras üreskapus gólját követően. Ocvirk viszont ihletett formában kilenc gólig meg sem állt a szünetig, az utolsó két minutum budapesti cseréinek is köszönhetően 21–20-as hazai előnnyel mentek a csapatok pihenőre.
Gyorsan eldöntötték a két pont sorsát
A második félidő már teljesen más mederben folyt. Mackovsek találatára még rögtön válaszolt Vuksic, a 36. perc elején viszont már 26–22 állt a Pick Aréna eredményjelzőjén. Ritmust váltott a Szeged, ennek köszönhetően pedig villámgyorsan nőtt a különbség a két csapat között. A végén közel járt az Aréna-csúcshoz a Szeged, veszélyben viszont nem forgott a 2024 decemberében felállított 48 gólos rekord a Ferencváros ellen.
BL-főpróbát tartott a Pick Szeged a PLER ellenFotók: Gémes Sándor
A legnagyobb különbség a lefújásra alakult ki, 44–32-es sikerrel hangolt az OTP Bank-Pick Szeged a PLER-Budapesttel szemben a csütörtöki hazai BL-nyitányra, amelyen a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock lesz az ellenfél.
Nyilatkozatok:
- Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Az első félidőben különösen jól támadott a PLER, amivel sok gondot okoztak nekünk. Azzal a produkciónkkal a BL-ben nem szerezhetünk sok pontot, de a szünet után feljavult a játékunk. Amiért viszont nagyon boldog vagyok, remek akadémisták csatlakoztak hozzánk, akiket bármikor dobunk be a mélyvízbe, mindig nagyon bátran játszanak.
- Lukács Kornél, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Jólesik, amikor kedves szavakat kapunk a csapattársaktól. Gratulálok a PLER-nek, mert az első félidőben alaposan megnehezítették a felnőttek dolgát. A második félidőre tudtunk változtatni, és mi fiatalok is lehetőséget kaphattunk, amivel úgy érzem, tudtunk élni.
- Lepsényi Sándor, a PLER Budapest vezetőedzője: – Gratulálok a Szeged megérdemelt sikeréhez. Az első félidővel kapcsolatban nem lehet panaszom, egészen jól sikerült. Sajnálom, hogy a végén négy-öt eladott labda miatt kinyílt az olló a két csapat között, mert ennél szorosabb volt a játékképe. Jó látni, hogy Szegedben nem csak nagy különbségű vezetésnél kapnak lehetőséget a magyar fiatalok.
- Gregor Ocvirk, a PLER-Budapest játékosa: – Az első félidőben mutatott támadójátékunkkal különösen elégedettek lehetünk, húsz gólt lőni egy BL-csapat ellen igazán szép dolog.
OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest 44–32 (21–20)
Férfi kézilabda NB I., 1. forduló. Szeged, Pick Aréna, 1953 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy.
Szeged: Thulin – Sostaric 2, Röd 3, Kalaras 4, Mackovsek 4, Gottfridsson, Frimmel 5. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), BÁNHIDI 4, Furka 1, GARCIANDIA 7, SZILÁGYI 6/2, Smárason 3, Bodó 2, Fogas 2, Lukács K. 1. Vezetőedző: Michael Apelgren.
PLER: KRÁNITZ – Zalai 1, MARKEZ 7, KEMÉNY 5, Vuksic 1, OCVIRK 12/4, Sunajko S. 1. Csere: Borsos M. (kapus), Groff, Dénes J., Bognár 1, Kavin 1, Várszegi 2, Pordán 1, Fekete, Fodor. Vezetőedző: Lepsényi Sándor.
Hétméteres: 2/2, ill. 5/4.
Kiállítás: 0, ill. 8 perc.