Megizzasztotta a PLER a Pick Szegedet az első félidőben – galériával

Kiemelkedő első félidőt produkált a Pick Arénában a PLER-Budapest a férfi kézilabda NB I. első fordulójából rendezett mérkőzésen. Alapjaiban határozta meg a meccs folyását, hogy az első három percben Krántiz Zoltán öt bravúros védést is bemutatott a vendégek kapujában. Nem kezdett élesen a Pick Szeged, ami leginkább védekezésben volt felfedezhető. A beálló körüli védekezés szinte nem létezett, így Kemény László termelte a gólokat, miután pedig nagyobb figyelmet kapott, a balátlövő Gregor Ocvirk távoli, gyakran talpról eleresztett átlövéseire nem jutott ellenszer.

Furka Márton Szigetszentmiklóson megszerezte első gólját az NB I.-ben a Pick Szegedben, most pedig a Pick Arénában is betalált egyszer.

Fotó: Gémes Sándor

Fiatalos kerettel állt ki a Pick Szeged

A szegedi keretbe ezúttal is bekerült a fiatalok közül a kapus Radvánszki Attila, a beálló Furka Márton, valamint az átlövő Fogas Márton és Lukács Kornél, míg csak a lelátóról figyelte az eseményeket Mikler Roland, Marin Jelinic, Lazar Kukics és Jérémy Toto.

Michael Apelgren első időkérése nem használt (13. perc: 7–8), a vendégek a 19. minutumban már három találattal jártak előrébb (10–13). A 21. percben 13–14-nél másodszor kért időt Apelgren, amely után pillanatokra átvette a vezetést a Tisza-parti alakulat 15–14-nél Kalaras üreskapus gólját követően. Ocvirk viszont ihletett formában kilenc gólig meg sem állt a szünetig, az utolsó két minutum budapesti cseréinek is köszönhetően 21–20-as hazai előnnyel mentek a csapatok pihenőre.

Gyorsan eldöntötték a két pont sorsát

A második félidő már teljesen más mederben folyt. Mackovsek találatára még rögtön válaszolt Vuksic, a 36. perc elején viszont már 26–22 állt a Pick Aréna eredményjelzőjén. Ritmust váltott a Szeged, ennek köszönhetően pedig villámgyorsan nőtt a különbség a két csapat között. A végén közel járt az Aréna-csúcshoz a Szeged, veszélyben viszont nem forgott a 2024 decemberében felállított 48 gólos rekord a Ferencváros ellen.