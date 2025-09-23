1 órája
Párizsi csoda után újabb bravúr itthon? Pick Szeged–PSG meccset rendeznek a BL-ben
Jön a gigászok csatája. Izgalmas párharccal folytatja a szereplését a férfikézilabda Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szeged. Csütörtökön 18.45-től (élő: Sport1) az a francia Paris Saint-Germain lesz a Tisza-partiak ellenfele a Pick Arénában, amely a magyar csapathoz hasonlóan vereséggel kezdte a szezont a BL-ben, majd a második körben megszerezte első pontjait.
Tizenharmadszor találkozik egymással a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata és a PSG. Az eddigi mérleg nem túl fényes szegedi szempontból, hiszen eddig csak három magyar siker született ebben a párharcban nyolc francia győzelem és egy döntetlen mellett. A legutóbbi szegedi ünnep viszont az egyik legszebb siker volt, hiszen a 2024–2025-ös szezonban a férfi kézilabda Bajnokok Ligája-playoff visszavágóján Sostaricék sziporkázó játékkal nyertek Párizsban 35–25-re. Az a tízgólos siker összesítésben kilencgólos továbbjutást eredményezett.
És akkor ezzel a legutóbbi győzelemmel meg is érkeztünk a csütörtök esti mérkőzés pikantériájához. A Szeged párizsi győzelme mindkét csapatot kettőzött erőbedobásra sarkallhatja, hiszen a Pick a párharc hazai felvonását akkor 31–30-ra elveszítette, vagyis most itthon ideális lenne megmutatnia, az átalakulóban lévő PSG-t képesek saját közönség előtt is két vállra fektetni. A vendégek revánsvágyát pedig a hazai tízgólos vereség után bizonyára nem kell ecsetelni…
Új korszak indult
Miért van átalakulóban a PSG? A francia sztárcsapat 2012 óta üldözi a Bajnokok Ligája trófeáját férfikézilabdában, a legnagyobb sztárokat igazolták le ehhez, viszont döntőbe azóta is csak egyszer jutottak be, de a Vardar legyőzte őket 2017-ben. Raúl González vezetőedzőt hét szezon után ezen a nyáron az a dán Stefan Madsen váltotta, aki az Aalborgot 2021-ben és 2024-ben is döntőbe vezette az elit sorozatban.
Távozott tőlük a Pick Szeged korábbi játékosa is
Az új tréner a keretet felfrissítette, olyan klasszisok távoztak, mint az exszegedi Tönnesen, Palicka, Baijens vagy éppen Balaguer. Az érkezők oldalán a legnagyobb név a francia védekezőspecialista Karl Konan volt a Montpellier-től, míg a dán másodosztályból igazolt balszélső, Emil Mellegaard súlyos térdsérülése miatt szeptemberben kellett még igazolniuk, Sindre Heldal Elverumból érkezett hozzájuk, de náluk játszik már a Tatabányán megfordult vb-ezüstérmes jobbátlövő, Mateo Maras is.
Holland és lengyel klasszis
A PSG bástyája továbbra is a holland irányító, Luc Steins, valamint a lengyel beálló, Kamil Syprzak, aki az elmúlt három idényben egyaránt száznál is több BL-gólt szerzett, mégsem igazán ismerik el nagyságát, amolyan „alulértékelt” játékos.
Ami pedig a francia bajnokságot illeti, a párizsiak három győzelemmel kezdtek, legutóbb vasárnap az Ónodi-Jánoskúti Mátéval felálló Nimes-et győzték le hazai pályán 31–29-re. Prandi hét gólt lőtt, Green pedig ugyanennyi védéssel huszonkettő százalékos védési hatékonysággal zárta a mérkőzést.
