Megfogyatkozva várja a Pick Szeged a PSG-t

Csütörtökön 18.45-től (élő: Sport1) Pick Szeged–PSG mérkőzést rendeznek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A francia bajnok a Nimes elleni 31–29-es sikerrel hangolt a szegedi találkozóra, míg a Tisza-partiaknak a múlt szerdai GOG elleni idegenbeli 36–31-es siker óta nem volt mérkőzésük. Ma este tizennegyedik alkalommal találkozik egymással a két csapat.

Bodó Richárd kihagyja a Pick Szeged–PSG férfi kézilabda BL-mérkőzést.

Fotó: Karnok Csaba

Legutóbb áprilisban keresztezte egymás útját a két csapat, akkor Párizsban 35–25-re nyert az OTP Bank-Pick Szeged, így továbbjutott a negyeddöntőbe a BL-ben. A L’Equipe-ben megjelent cikk emlékeztetett arra, hogy a PSG tizenhárom éves katari érájában a szegediek ellen szenvedte el a legcsúnyább vereségét a csapat hazai környezetben a Bajnokok Ligájában. A franciák akkori vezetőedzője, Raúl González – jelenleg a szerb férfiválogatott szövetségi kapitánya – úgy fogalmazott most a lapnak, hétéves párizsi munkásságából ez a mérkőzés a legrosszabb emléke.

Az Európai Kézilabda-szövetség oldalára felkerültek a Pick Szeged–PSG mérkőzés keretei. Egyik csapat sem lesz teljes, mivel a hazaiaktól Bodó Richárd, Lazar Kukics és Magnus Abelvik Röd, a vendégektől pedig Jacob Holm, Luka Karabatic és Emil Mellegaard hiányzik majd. Mellegaard még a felkészülési időszak során szenvedett súlyos térdsérülést, ami miatt a PSG két nappal első BL-meccse előtt szerződtette Sindre Heldalt az Elverumtól.

Bodó és Röd a GOG elleni mérkőzést is kihagyta már lábsérülés miatt.

Meccskeretek a Pick Szeged–PSG találkozóra:

OTP Bank-Pick Szeged:

Radvánszki Attila, Tobias Thulin, Mikler Roland (kapusok), Janus Smárason, Marin Jelinic, Jim Gottfridsson, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Imanol Garciandia, Borut Mackovsek, Lukács Kornél, Járó Kristóf, Szilágyi Benjámin (mezőnyjátékosok).

Paris Saint-Germain:

Mikkel Lökvist, Jannick Green (kapusok), Mateo Maras, Jahja Omar, Luc Steins, Karl Konan, Sebastian Karlsson, Ferran Solé, Mathieu Grébille, Kamil Syprzak, Abdelramann Abdou, Sindre Heldal, Wallem-Konrad Peleka, Noah Gaudin, Elohim Prandi, Gautier Loredon (mezőnyjátékosok).