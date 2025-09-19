szeptember 19., péntek

Férfi kézilabda

18 perce

Szakít két fontos szokásával a PSG a Pick Szeged elleni BL-meccs előtt

Címkék#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#pick szeged#PSG

Pikáns hangulatú rangadóra készülnek. Összességében a 152. sikerét aratta szerdán este a Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely ezen a hétvégén nem játszik bajnoki mérkőzést. Legközelebb csütörtökön 18.45-től azt a PSG-t fogadják a Pick Arénában Mikler Rolandék, amely két már-már hagyományos szokásával is szakít a mérkőzés kapcsán.

Becsei Dávid
Szakít két fontos szokásával a PSG a Pick Szeged elleni BL-meccs előtt

A PSG amikor legutóbb a Pick Arénában járt, nyerni tudott egy góllal.

Fotó: Török János

Mivel az eredetileg erre a hétvégére kiírt bajnoki mérkőzését az OTP Bank-Pick Szeged már lejátszotta augusztus 28-án a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen, így most a játékosok a szerdai GOG elleni győztes meccs és a csütörtöki hazautazást követően péntekre és szombatra szabadnapokat kaptak. Vasárnap viszont már elkezdik a felkészülést a csütörtöki Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

Pick Szeged–PSG meccset rendeznek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 3. fordulójában.
Jahja Omar (a labdával) a tavalyi Pick Szeged elleni mérkőzésen. A PSG idei két BL-csoportmeccsén tizenegy gólt dobott, a Peliszter ellen hatszor, Magdeburgban pedig ötször volt eredményes.
Fotó: Török János

Bizonyára ez most egy más hangulatú Pick Szeged–PSG találkozó lesz, hiszen mindkét csapatot fűtheti majd a reváns vágya. Március 27-én 31–30-ra nyert a Pick Arénában a francia bajnok, míg a férfi kézilabda Bajnokok Ligája-playoff visszavágóján a Tisza-partiak 35–25-ös kiütéses sikert arattak a Stade Pierre de Coubertinben. Mindezek alapján mindkét fél kettőzött erővel küzdhet majd, hogy visszavágjon a másiknak a más-más okból fájdalmas vereségért. Összességében viszont a szegediek várhatják kellemesebb emlékekkel a mérkőzést, hiszen ők örülhettek a továbbjutásnak az előző idényben kettejük párharcából.

Egy-egy győzelem és vereség

Ami pedig a PSG idei szereplését illeti a BL-csoportkörben, az első fordulóban 37–31-re kikaptak a címvédő Magdeburg vendégeként, míg csütörtökön 33–27-re győzték le otthon az észak-macedón Eurofarm Pelisztert. A francia bajnok a jövő héten szakít eddigi hagyományával, és nem magángéppel landol Szegeden, hanem menetrendszerinti járattal érkezik Magyarországra a szegedi klubhonlap tájékoztatása szerint. Nem ez az egyetlen rájuk jellemző szokás, amelyen változtatnak, ugyanis a csütörtök esti BL-meccs előtt már nem edzenek a Pick Arénában ezúttal.

