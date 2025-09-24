szeptember 24., szerda

Férfi kézilabda

3 órája

Védekezése rendbe tétele nélkül nem győzhet a Pick Szeged a PSG ellen

Címkék#Pick Szeged#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#PSG

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája legeredményesebb góllövői néznek egymással farkasszemet csütörtökön 18.45-től (élő: Sport1) a Pick Arénában. Az OTP Bank-Pick Szeged fogadja a Paris Saint-Germaint, immár évek óta a hazaiak gólvágója Mario Sostaric, míg a vendégeké Kamil Syprzak, így biztosan kijelenthető, amely csapat rendbe teszi a védelmét, óriási lépést tesz a győzelem felé.

Becsei Dávid

Utoljára augusztus harmincadikán, a francia szuperkupa döntőjében nem jutott el legalább harminc gólig a Paris-Saint-Germain, akkor 29–23-ra kikapott a Montpellier-től. Azóta viszont a harmincegy volt a legkevesebb lőtt gólja a párizsiaknak, éppen vasárnap a Nimes ellen 31–29-re megnyert bajnoki találkozón. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának viszont meggyűlt idén eddig a baja a jól cselező irányítókkal, illetve a beállókkal.

Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.
Michael Apelgren elmondta a PSG elleni siker titkát, kérdés, hogy a Pick Szeged játékosai végre tudják-e hajtani.
Fotó: Kanok Csaba

A PSG játéka Luc Stein cseleire, valamint Kamil Syprzak beállójátékára épül. Természetesen mindezek mellett sem elhanyagolható a francia klasszis Elohim Prandi átlövőjátéka, aki a Nimes ellen hétszer volt eredményes, míg a Peliszter elleni 33–27-es BL-siker alkalmával tizenegyszer talált be. Komoly potenciál rejlik még Jahja Omarban és Mateo Marasban is a belső pozíciókban. Mindezekből is jól látszik, nehéz feladat vár a szegedi védőkre, hiszen több irányból kapják majd a csúcsterhelést a francia bajnok ellen.

Még nem változtak sokat

Az átalakuló PSG játékában Michael Apelgren szerint még eget rengetően nagy változást nem tapasztalni a franciák játékában.

– Madsen egyelőre a bevált sémákra épít. A PSG legnagyobb erőssége a rendkívül gyors irányítója, Luc Steins, a beállója, Kamil Syprzak a világ egyik legjobbja a posztján, különösen támadásban nagyon hatékony. Őt meg kell állítanunk. A védekezéssel adódtak gondjaink az elmúlt időszakban, ezeket ki kell javítanunk – hangsúlyozta a klubhonlapon a svéd szakember.

Ez lehet a Pick Szeged győzelmének záloga

És hogy mi lehet a szegedi siker titka a Paris Saint-Germain ellen a férfi kézilabda BL harmadik fordulójában? Apelgren szerint mindenképpen meg kell akadályozniuk, hogy harmincnál több gólt dobjon a PSG. A Plock harmincnégyig jutott a Pick Arénában, míg Dániában harmincegyet kaptak a GOG-tól.

– Valamit mindenképpen jobban kell csinálnunk védekezésben, mert túlságosan sok gólt kapunk. Keményebbnek kell lennünk, nagyon oda kell figyelnünk a védekezésünkre. A GOG ellen Tobias Thulin hihetetlen kapusteljesítménye ellenére is harmincegy gólt kaptunk. Ebben sürgősen fejlődnünk kell – hívta fel a figyelmet Apelgren.

A PSG legutóbbi szegedi meccsének összefoglalója:

