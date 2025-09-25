1 órája
Kapusparádé a PSG ellen, a Pick Szeged 330 nap után győzött itthon a BL-ben – galériával
Dekoncentrált első félidő után a második játékrészre feljavult mindkét csapat védelme. Pontosabban játszott a hajrában az OTP Bank-Pick Szeged a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában, így 31–29-re győzött. 2024. október 30. után először nyert BL-meccset a Tisza-parti gárda a Pick Arénában.
Mikler tizenegy védést mutatott be a PSG ellen, ezek közül a legtöbb bravúros ziccervédés volt.
Fotó: Karnok Csaba
Mindkét csapatból hárman hiányoztak. A Pick Szeged mestere Bodó Richárdra, Magnus Abelvik Rödre és Lazar Kukicsra nem számíthatott, míg a PSG vezetőedzője Luka Karabaticra, Jacob Holmra és Emil Mellegardra.
Ismét remek kapusteljesítmény jellemezte a Pick Szeged védekezését, Mikler Roland bravúrt bravúrra halmozott az első percekben. A védelem viszont továbbra is zavarba hozható, az első tíz minutumban végzetesnek tűnő tempót diktált Luc Steins és a PSG. A svéd jobbszélső, Sebastian Karlsson triplájával a hetedik percben már 2–5 állt az eredményjelzőn, majd a 12.-ben 5–9. Felzárkózott mellé gólokban a balszélső Peleka is. Hazai szempontból szerencsére Jannick Green nem kapta el a fonalat a francia bajnok kapujában, miközben a legnagyobb veszélyt Imanol Garciandia betörései jelentették, valamint Bánhidi Bence, ha sikerült megtalálni labdával a falban.
Gyorsan ledolgozta hátrányát a Pick Szeged
Negyedórát követően visszavett félelmetes tempójából a PSG, a 21. percre pedig Bánhidi harmadik találatával ledolgozta hátrányát a Pick Szeged, 12–12. Mindkét csapat sok hibával játszott, nem túl magas színvonalú játékot hozott az első félidő hajrája. A szünetre 17–17-tel mentek így a csapatok.
Thulin és Mackovsek a legjobbkor
Feljavultak a védelmek mindkét oldalon. Szegedi részről Bánhidi és Smárason számított a gólfelelősnek, megnyugtató előnyt viszont sem ők, sem pedig a francia bajnok nem tudott felépíteni. Az utolsó öt perc 27–27-ről indult, a hajrát Mackovsek két gólja, valamint a jól védő Mikler helyére érkező Thulin hárításai döntötték el. A svéd kapus három büntetőt védett összesen, a végjátékban egyet, valamint két ziccert. Bár Lökvist is kilenc védéssel zárt a vendégek kapuját, ezt a meccset a két szegedi kapus nyerte meg a hazaiaknak.A vége 31–29, vasárnap Tatabányára utazik bajnokira a Szeged.
A Pick Szeged nagy csatában legyőzte a PSG-tFotók: Karnok Csaba
OTP Bank-Pick Szeged–Paris Saint-Germain 31–29 (17–17)
Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 3. forduló. Szeged, Pick Aréna, 6459 néző. Vezette: Erdogan, Özdeniz (törökök).
Szeged: MIKLER – Sostaric 4/3, GARCIANDIA 6, Toto 2, Mackovsek 2, Frimmel 1, SMÁRASON 7. Csere: THULIN (kapus), BÁNHIDI 6, Kalaras 1, Jelinic, Gottfridsson 2, Szilágyi. Vezetőedző: Michael Apelgren.
PSG: Green – KARLSSON 7/1, Jahja 2, STEINS 2, Syprzak 5/2, Prandi 3, PELEKA 6. Csere: Lökvist (kapus), Konan 1, Heldal, Abdou 1, Gaudin, Maras 1, Loredon, Grébille 1. Vezetőedző: Stefan Madsen.
Hétméteres: 3/3, ill. 6/3.
Kiállítás: 4, ill. 2 perc.
