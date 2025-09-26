30 perce
Még a PSG edzője is a Pick Arénáról és a szurkolókról áradozott
Három fordulót követően száz lőtt góllal és négy ponttal a harmadik helyen állnak a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjában. A PSG 31–29-es vereséget szenvedett a Pick Arénában, a lefújást követően még a francia bajnok vezetőedzője is az arénáról és a Pick Szeged szurkolótáboráról áradozott. Stefan Madsen szerint megérdemelt sikert aratott az OTP Bank-Pick Szeged.
Jim Gottfridsson (középen) két gólt dobott a PSG ellen.
Fotó: Karnok Csaba
A hajrában dőlt el a Pick Szeged–PSG mérkőzés a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. Az utolsó öt perc 27–27-es döntetlenről indult, a jól védő Miklert kissé meglepő módon Tobias Thulinra cserélte le Michael Apelgren vezetőedző. Ekkorra már két büntetőt kivédett, a hajrában egy újabbat, valamint két ziccert is, amelyekkel nagyban hozzájárult a 31–29-es hazai sikerhez. Összességében nyolc lövésből öt védéssel zárt a svéd válogatott kapus.
Az első félidőben a PSG már négy góllal is vezetett, de ezt a különbséget gyorsan eltüntette az eredményjelzőről a Pick Szeged. A szünetben már döntetlent mutatott a tábla, majd a második félidőben mindkét csapat többször vezetett . A Bodót, Rödöt és Kukicsot nélkülöző hazaiak viszont kisebb meglepetésre jobban bírták a hajrát, Mackovsek és Smárason duplájának, valamint Thulin védéseinek köszönhetően nyertek.
Elfogyott a végére a PSG
– Szeretném megköszönni, hogy itt lehetek ebben a fantasztikus városban és arénában rendezett csodálatos hangulatú mérkőzésen – kezdte értékelését a Pick Szeged–PSG után Stefan Madsen, a vendégek vezetőedzője. – Gratulálok a Szeged megérdemelt győzelméhez, természetesen csalódott vagyok, mert elveszítettünk két nagyon fontos pontot. Mindent megtettünk a győzelemért, voltak jó periódusaink, de a végén már nem játszottunk elég jól – értékelte őszintén csapata játékát.
A hazaiak trénere szerint a sérültek miatt több nehézséggel kellett megküzdeniük, de a végén a szurkolótáboruk támogatásával sikerült itthon tartaniuk a két pontot.
Kitették a szívüket a pályára a Pick Szeged játékosai
A Pick Szeged nagy csatában legyőzte a PSG-tFotók: Karnok Csaba
– Ez egy elképesztő mérkőzés volt, amelyen csodálatos hangulatban játszottunk. Mindkét csapat nyerhetett volna, de mögöttünk állt a Pick Aréna szurkolótábora, így mi győztünk – dicsérte meg a kiemelkedően jó hangulatot teremtő szegedi közönséget. – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert kevesebben voltunk sérülések miatt, de akik pályára léptek, hatalmas szívvel harcoltak, és a fáradtság ellenére a hajrában csapatként küzdöttünk a győzelemért, ami sikerre vezetett bennünket – fejezte ki örömét a svéd szakember.
Michael Apelgrenhez hasonlóan Tobias Thulin is a szurkolók szerepét emelte ki, míg a vendégek svéd válogatott jobbszélsője, a hét gólig jutó Sebastian Karlsson abban egyetértett Apelgrennel, hogy mindkét csapatnak volt esélye a győzelemre, de úgy érezte, az igazán fontos pillanatokból ezen az estén a Szeged jött ki jobban.
Idei második győzelmével a Pick Szeged a harmadik helyen áll a B csoportban. Négy pontot gyűjtött, akárcsak a Barca és az Orlen Wisla Plock is, míg az élen a címvédő Magdeburg áll maximális pontszámmal. A B jelű nyolcasban a szegediek érték el először a három számjegyű gólszámot, százat lőttek és kilencvennégyet kaptak három BL-mérkőzésen.
Vasárnap 18 órától a férfi kézilabda NB I. negyedik fordulójában a MOL Tatabánya KC vendége lesz az OTP Bank-Pick Szeged.
A Pick Szeged–PSG összefoglalója:
