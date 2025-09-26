Még a PSG edzője is a Pick Arénáról és a szurkolókról áradozott

A hajrában dőlt el a Pick Szeged–PSG mérkőzés a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. Az utolsó öt perc 27–27-es döntetlenről indult, a jól védő Miklert kissé meglepő módon Tobias Thulinra cserélte le Michael Apelgren vezetőedző. Ekkorra már két büntetőt kivédett, a hajrában egy újabbat, valamint két ziccert is, amelyekkel nagyban hozzájárult a 31–29-es hazai sikerhez. Összességében nyolc lövésből öt védéssel zárt a svéd válogatott kapus.

Joggal járt a gratuláció Tobias Thulinnak, A Pick Szeged kapusa nyolc lövésből ötöt védett ki a PSG ellen.

Fotó: Karnok Csaba

Az első félidőben a PSG már négy góllal is vezetett, de ezt a különbséget gyorsan eltüntette az eredményjelzőről a Pick Szeged. A szünetben már döntetlent mutatott a tábla, majd a második félidőben mindkét csapat többször vezetett . A Bodót, Rödöt és Kukicsot nélkülöző hazaiak viszont kisebb meglepetésre jobban bírták a hajrát, Mackovsek és Smárason duplájának, valamint Thulin védéseinek köszönhetően nyertek.

Elfogyott a végére a PSG

– Szeretném megköszönni, hogy itt lehetek ebben a fantasztikus városban és arénában rendezett csodálatos hangulatú mérkőzésen – kezdte értékelését a Pick Szeged–PSG után Stefan Madsen, a vendégek vezetőedzője. – Gratulálok a Szeged megérdemelt győzelméhez, természetesen csalódott vagyok, mert elveszítettünk két nagyon fontos pontot. Mindent megtettünk a győzelemért, voltak jó periódusaink, de a végén már nem játszottunk elég jól – értékelte őszintén csapata játékát.

A hazaiak trénere szerint a sérültek miatt több nehézséggel kellett megküzdeniük, de a végén a szurkolótáboruk támogatásával sikerült itthon tartaniuk a két pontot.

Kitették a szívüket a pályára a Pick Szeged játékosai