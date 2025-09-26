szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

30 perce

Még a PSG edzője is a Pick Arénáról és a szurkolókról áradozott

Címkék#Pick Szeged#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#PSG

Három fordulót követően száz lőtt góllal és négy ponttal a harmadik helyen állnak a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjában. A PSG 31–29-es vereséget szenvedett a Pick Arénában, a lefújást követően még a francia bajnok vezetőedzője is az arénáról és a Pick Szeged szurkolótáboráról áradozott. Stefan Madsen szerint megérdemelt sikert aratott az OTP Bank-Pick Szeged.

Becsei Dávid
Még a PSG edzője is a Pick Arénáról és a szurkolókról áradozott

Jim Gottfridsson (középen) két gólt dobott a PSG ellen.

Fotó: Karnok Csaba

A hajrában dőlt el a Pick Szeged–PSG mérkőzés a férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. Az utolsó öt perc 27–27-es döntetlenről indult, a jól védő Miklert kissé meglepő módon Tobias Thulinra cserélte le Michael Apelgren vezetőedző. Ekkorra már két büntetőt kivédett, a hajrában egy újabbat, valamint két ziccert is, amelyekkel nagyban hozzájárult a 31–29-es hazai sikerhez. Összességében nyolc lövésből öt védéssel zárt a svéd válogatott kapus.

Tobias Thulin, a Pick Szeged kapusa.
Joggal járt a gratuláció Tobias Thulinnak, A Pick Szeged kapusa nyolc lövésből ötöt védett ki a PSG ellen.
Fotó: Karnok Csaba

Az első félidőben a PSG már négy góllal is vezetett, de ezt a különbséget gyorsan eltüntette az eredményjelzőről a Pick Szeged. A szünetben már döntetlent mutatott a tábla, majd a második félidőben mindkét csapat többször vezetett . A Bodót, Rödöt és Kukicsot nélkülöző hazaiak viszont kisebb meglepetésre jobban bírták a hajrát, Mackovsek és Smárason duplájának, valamint Thulin védéseinek köszönhetően nyertek.

Elfogyott a végére a PSG

– Szeretném megköszönni, hogy itt lehetek ebben a fantasztikus városban és arénában rendezett csodálatos hangulatú mérkőzésen – kezdte értékelését a Pick Szeged–PSG után Stefan Madsen, a vendégek vezetőedzője. – Gratulálok a Szeged megérdemelt győzelméhez, természetesen csalódott vagyok, mert elveszítettünk két nagyon fontos pontot. Mindent megtettünk a győzelemért, voltak jó periódusaink, de a végén már nem játszottunk elég jól – értékelte őszintén csapata játékát.

A hazaiak trénere szerint a sérültek miatt több nehézséggel kellett megküzdeniük, de a végén a szurkolótáboruk támogatásával sikerült itthon tartaniuk a két pontot.

Kitették a szívüket a pályára a Pick Szeged játékosai

A Pick Szeged nagy csatában legyőzte a PSG-t

Fotók: Karnok Csaba

– Ez egy elképesztő mérkőzés volt, amelyen csodálatos hangulatban játszottunk. Mindkét csapat nyerhetett volna, de mögöttünk állt a Pick Aréna szurkolótábora, így mi győztünk – dicsérte meg a kiemelkedően jó hangulatot teremtő szegedi közönséget. – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert kevesebben voltunk sérülések miatt, de akik pályára léptek, hatalmas szívvel harcoltak, és a fáradtság ellenére a hajrában csapatként küzdöttünk a győzelemért, ami sikerre vezetett bennünket – fejezte ki örömét a svéd szakember.

Michael Apelgrenhez hasonlóan Tobias Thulin is a szurkolók szerepét emelte ki, míg a vendégek svéd válogatott jobbszélsője, a hét gólig jutó Sebastian Karlsson abban egyetértett Apelgrennel, hogy mindkét csapatnak volt esélye a győzelemre, de úgy érezte, az igazán fontos pillanatokból ezen az estén a Szeged jött ki jobban.

Idei második győzelmével a Pick Szeged a harmadik helyen áll a B csoportban. Négy pontot gyűjtött, akárcsak a Barca és az Orlen Wisla Plock is, míg az élen a címvédő Magdeburg áll maximális pontszámmal. A B jelű nyolcasban a szegediek érték el először a három számjegyű gólszámot, százat lőttek és kilencvennégyet kaptak három BL-mérkőzésen. 

Vasárnap 18 órától a férfi kézilabda NB I. negyedik fordulójában a MOL Tatabánya KC vendége lesz az OTP Bank-Pick Szeged.

A Pick Szeged–PSG összefoglalója:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu