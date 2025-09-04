Nyílt levelet írt a Pick Szeged elnöke

Tizenhat év, tizenhárom világverseny, százkilencvennyolc mérkőzés, ötszázkilencvenkettő gól. Ez Lékai Máté pályafutása számokban a magyar férfi kézilabda-válogatottban. A Ferencváros kézilabdázója szerdán jelentette be visszavonulását a nemzeti csapattól. A 37 éves játékos 2010 és 2012 között a Pick Szeged játékosa volt, a Tisza-parti városból utazott a londoni olimpiára. Jelenlegi klubcsapatában, a Ferencvárosban még folytatódik az irányító karrierje.

Lékai Máté (a labdával) pályafutásához visszavonulása kapcsán a Pick Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter is gratulált.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Elnöki gratuláció és köszönet címmel nyílt levelet írt Lékai Máté számára a Pick Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter. A csapat és a közösség nevében gratulált pályafutásához.

A Pick Szeged játékosaként utazott az olimpiára

– Emlékezetes győzelmek, nagyszerű sikerek, látványos gólok és remek gólpasszok jellemezték a játékodat, amelyet mindig nagy örömmel és elismeréssel követtünk innen, Szegedről. Úgy érezzük, egy picit mi is részesei lehettünk a 2012-es londoni sikernek, amikor a válogatottal a negyedik helyen végeztetek az olimpián, hiszen amikor meghívtak a nemzeti csapatba, Te még a mi mezünket viselted – fogalmaz a levélben a klubelnök.

Lékai Máté további pályafutásához sok sikert, egészséget és örömet kívánt Szűcs Ernő Péter az OTP Bank-Pick Szeged nevében.