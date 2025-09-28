szeptember 28., vasárnap

Férfi kézilabda

1 órája

A Tatabánya edzője érezte, most elkaphatják a Pick Szegedet

Címkék#MOL Tatabánya KC#OTP Bank-Pick Szeged#Michael Apelgren#Tóth Edmond

Hatalmas pofonba szaladtak bele a bajnokságban. Az OTP Bank-Pick Szeged 34–30-as vereséget szenvedett a férfi kézilabda NB I. 4. fordulójában Tatabányán, így elvesztette veretlenségét a bajnokságban. Michael Apelgren csalódottan értékelt, míg Tóth Edmond előzetes érezte, most van a legjobb alkalom arra, hogy a MOL Tatabánya elkapja a Szegedet.

Becsei Dávid

Fájó vereséget szenvedett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda NB I.-ben  a MOL Tatabánya vendégeként. A 34–30-as hazai győzelmet követően Tóth Edmond, Michael Apelgren, Vajda Huba és Bánhidi Bence nyilatkozott a sajtótájékoztatón.

Michael Apelgren, a Pick Szeged vezetőedzője.
Az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője, Michael Apelgren nagyon csalódott a tatabányai vereség miatt, bár elmondta, rengeteg gondjuk van a hiányzók miatt.
Fotó: Karnok Csaba

Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője: – Nagyon jó játékkal sikerült megragadnunk a lehetőséget, ráadásul ötezer ember előtt, ami szintén nagyon ritka. Mindenki hozzá akart tenni ehhez a mérkőzéshez, kiélvezni, Nem volt rajtunk nyomás, de mindenki tudta, hogy benne van a levegőben és most van a legjobb alkalom arra, hogy legyőzzük a Szegedet. A védekezésünk különösen jól működött, mindkét kapusunk jól védett. Az ő bravúrjaik sokat segítettek nekünk, amikor már elkezdtünk fáradni mezőnyben. Természetesen a győzelmet helyén kell kezelni, mert mi még egy épülő csapat vagyunk. Nagyon büszke vagyok a mai produkciónkat látva. 

Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Gratulálok a Tatabányának, egy nagyon megérdemelt sikert aratott a hazai csapat. Az egész mérkőzést teljes kontroll alatt tartották, nagyon csalódott vagyok a mai teljesítményünk miatt. Egy nehéz időszakban járunk, mert több játékosunkra sem számíthattunk. Mindent megpróbáltunk a jobb eredmény érdekében, kinyitottuk a védekezést és támadtunk hét a hat ellen is, de csak közelebb zárkózni tudtunk a második félidőben ellenfelünkhöz. A Tatabánya kiválóan és taktikusan kézilabdázott, gratulálok nekik.

Bánhidi Bence, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Gratulálok a Tatabányának, mert végig kézben tartották a meccs alakulását. Sajnos a végén mindig belehibáztunk. Rengeteg problémánk van, de nem foghatjuk a létszámhiányra a vereséget, ez egy pofon számunkra. Szeretnénk kijavítani a jövőben ezt az elvesztett két pontot, mert még sok fontos mérkőzés vár ránk.

Vajda Huba, a MOL Tatabánya KC játékosa: – Ennyi ember előtt óriási dolog játszani. Gratulálok a csapatomnak, mert nagyon egyben voltunk és mindenki hozzájárult a sikerhez. Ez akkor lehet igazán értékes győzelem, ha a többi meccsünket is behúzzuk.

MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged 34–30 (16–14)
Férfi kézilabda NB I., 4. forduló, Tatabánya, Multifunkcionális csarnok, 3950 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.
MOL Tatabánya KC: Székely 1 – P. Rodríguez 4, Mosindi 4, Zsitnyikov 2, Vajda 7, Sarac 4, Krakovszki 3. Csere: Andó (kapus), Éles B. 4/2, Lemos 2, Havran, Plaza, Grigoras 1, Damatrin 2. Vezetőedző: Tóth Edmond.
OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 5/2, Garciandia 1, Toto, Mackovsek 4, Frimmel 8/1, Smárason 4. Csere: Mikler (kapus), Bánhidi 3, Kalaras, Gottfridsson 3, Jelinic 1, Szilágyi 1. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Kiállítás: 8, ill. 10 perc.
Hétméteres: 4/2, ill. 6/3.

Itt visszanézhető a Tatabánya–Pick Szeged bajnoki:

