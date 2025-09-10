Más meccs lesz, mint az eddigiek – Bodó Richárd a Plock elleni BL-nyitányról – galériával

Az OTP Bank-Pick Szeged három bajnokival hangolt az edzőmeccsek után az Orlen Wisla Plock elleni csütörtök esti Bajnokok Ligája-nyitányra. A lengyel bajnok viszont csak két tétmeccsen van túl. Augusztus 30-án 26–26-os rendes játékidőt követően 32–31-re kapott ki büntetőkkel a Plock a Kielcétől a Lengyel Szuperkupa döntőjében. A bajnokság első fordulójában az előző idényt hetedik helyen záró Gwardia Opole otthonában nyert 37–27-re a címvédő Wisla.

Meglestük a Pick Szeged játékosait a kedd esti edzésen.

Fotó: Gémes Sándor

– Egy elképesztően erős Plock érkezik Szegedre, de a két pontot itthon akarjuk tartani, hazai pályán pedig úgy érzem, mi vagyunk az esélyesebbek. Az egész csapat várja már a BL-meccseket. Az alapozás nehéz volt, de már túl vagyunk három bajnokin, amelyeken elfogadható teljesítményt nyújtottunk – nyilatkozta lapunknak Bodó Richárd, az OTP Bank-Pick Szeged balátlövője a kedd esti edzést követően.

Külön felhívta rá a figyelmet, hogy a nyáron alaposan megerősödött a Plock játékoskerete, amely különösen a belső pozíciókban (átlövők, irányítók) képes rengeteg variációban játszani.

Pick Szeged–Wisla Plock: teljesen más lesz, mint az eddigi meccsek

– Alaposan feltérképeztük őket videókból, Micke (Michael Apelgren – a szerk.) mindent elmondott róluk nekünk. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk lesz a győzelmünket kulcsa, mert ha ez a kettő jól működik, akkor támadni is könnyebben tudunk majd. Nagyon várom már ezt a mérkőzést, mert nem lebecsülve az eddigi ellenfeleinket, azért a Plock elleni meccsnek teljesen más lesz a hőfoka, a hangulata, a sebessége és a tétje is – jegyezte meg a Bánhidi és Sostaric mellett Szegeden a tizedik idényét taposó Bodó.