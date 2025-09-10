1 órája
Más meccs lesz, mint az eddigiek – Bodó Richárd a Plock elleni BL-nyitányról – galériával
Ezek már a várakozás utolsó órái. Csütörtökön 18.45-kor (élő: Sport1)az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata számára is megkezdődik a 2025–2026-os szezon elit sorozata, a Bajnokok Ligája. Bodó Richárd szerint egy elképesztően erős Orlen Wisla Plock érkezik a Pick Arénába, hazai pályán viszont magukat érzi esélyesebbnek.
Bodó Richárd bizakodva várja a Pick Szeged–Wisla Plock mérkőzést a Bajnokok Ligája 1. fordulójából.
Fotó: Gémes Sándor
Az OTP Bank-Pick Szeged három bajnokival hangolt az edzőmeccsek után az Orlen Wisla Plock elleni csütörtök esti Bajnokok Ligája-nyitányra. A lengyel bajnok viszont csak két tétmeccsen van túl. Augusztus 30-án 26–26-os rendes játékidőt követően 32–31-re kapott ki büntetőkkel a Plock a Kielcétől a Lengyel Szuperkupa döntőjében. A bajnokság első fordulójában az előző idényt hetedik helyen záró Gwardia Opole otthonában nyert 37–27-re a címvédő Wisla.
– Egy elképesztően erős Plock érkezik Szegedre, de a két pontot itthon akarjuk tartani, hazai pályán pedig úgy érzem, mi vagyunk az esélyesebbek. Az egész csapat várja már a BL-meccseket. Az alapozás nehéz volt, de már túl vagyunk három bajnokin, amelyeken elfogadható teljesítményt nyújtottunk – nyilatkozta lapunknak Bodó Richárd, az OTP Bank-Pick Szeged balátlövője a kedd esti edzést követően.
Külön felhívta rá a figyelmet, hogy a nyáron alaposan megerősödött a Plock játékoskerete, amely különösen a belső pozíciókban (átlövők, irányítók) képes rengeteg variációban játszani.
Pick Szeged–Wisla Plock: teljesen más lesz, mint az eddigi meccsek
– Alaposan feltérképeztük őket videókból, Micke (Michael Apelgren – a szerk.) mindent elmondott róluk nekünk. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk lesz a győzelmünket kulcsa, mert ha ez a kettő jól működik, akkor támadni is könnyebben tudunk majd. Nagyon várom már ezt a mérkőzést, mert nem lebecsülve az eddigi ellenfeleinket, azért a Plock elleni meccsnek teljesen más lesz a hőfoka, a hangulata, a sebessége és a tétje is – jegyezte meg a Bánhidi és Sostaric mellett Szegeden a tizedik idényét taposó Bodó.
Meglestük a Pick Szeged kedd esti edzésétFotók: Gémes Sándor
Hat éve játszottak egymással utoljára
Utoljára 2019-ben találkozott egymással a Szeged és a Plock, akkor a Bajnokok Ligája legjobb 16 között idegenben 22–20-ra nyertek a Tisza-partiak nagy csatában, míg itthon 23–16-ra, így kettős győzelemmel jutottak a legjobb nyolc közé. Itthon egyszer, idegenben viszont négyszer volt eredményes Bodó abban a párharcban.
– Jó régen volt már az a párharc. Az viszont hasonló, hogy akkor és most is spanyol rendszer jellemezte őket, de rengeteg változáson átmentek. A védelmük nagyon mozgékony, sokat variál rajta Sabaté – beszélt röviden az ellenfélről.
