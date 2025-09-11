Hiába a csúcsokat jelentő gólok, kikapott a Pick Szeged a BL-nyitányon – galériával

Ezért is szép játék a kézilabda. Nem ellenségek, csak ellenfelek. Öt szép esztendőt töltött Szegeden 2018 és 2023 között Mirko Alilovic, aki szegedi házát megtartotta és gyakran visszajár a városba családjával. Óriási közönségkedvenc volt a Pick Szeged-szurkolók körében, így nem csoda, utcahossznyival ő kapta a legnagyobb ovációt a bemutatás során.

Lovro Mihic és az Orlen Wisla Plock örülhetett az OTP Bank-Pick Szeged elleni BL-nyitány végén.

Fotó: Karnok Csaba

Gyászszünettel előzte meg a kezdősípszót, ugyanis szerdán 53 évesen elhunyt a német játékvezető, Marcus Helbig. Lars Geipellel ők vezették a 2019 Bajnokok Ligája-döntőt, amelyet a Vardar nyert meg a Veszprémmel szemben.

Jubilált a Pick Szeged világklasszisa

Gólesővel indultak az első percek, a szezon első szegedi Bajnokok Ligája-gólját Magnus Abelvik Röd jegyezte. A 6. percben Sostaric második büntetőjét már Alilovicnak dobta be, 5–3. Először vezettünk két góllal, igaz nem sokáig, Sabaté bátran rotálva hamarosan megtalálta azt összeállítást, ami a legtöbb borsot törte a hazai játékosok orra alá. Egyenlítettek, majd Sostaric 500. BL-góljával 6–5-re módosult az eredmény.

A mérföldkövek meccse

Nemcsak a mérkőzés előtt az előző idény Európa legjobb jobbszélsőjének megválasztott Sostaric jubilált a lengyel bajnok ellen. Frimmel is meglőtte a 200. BL-gólját szegedi mezben, valamint megszületett a 3000. Pick Szeged-gól a Pick Arénában 2021. december 9. óta.

Két irányítóval rohamozott a Pick, míg a vendégek támadásait a magyar válogatott Fazekas Gergő komponálta. Melvyn Richardson próbálkozott bátran, a 17. minutumban pedig az ő révén vette át a vezetést a Wisla Plock 8–9-nél.

Richardson ihletett formában