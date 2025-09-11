szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

20°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

50 perce

Hiába a csúcsokat jelentő gólok, kikapott a Pick Szeged a BL-nyitányon – galériával

Címkék#Wisla Plock#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#pick szeged

A mérföldkövek meccsén megszületett a 3000. Pick Szeged-gól a Pick Arénában, valamint Mario Sostaric az 500., Sebastian Frimmel pedig a 200. BL-gólját dobta meg szegedi mezbe. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata viszont pont nélkül maradt a szezon első csoportmeccsén, a lengyel Wisla Plock 34–33-ra nyert.

Becsei Dávid
Hiába a csúcsokat jelentő gólok, kikapott a Pick Szeged a BL-nyitányon – galériával

Bánhidi Bence négy gólt dobott és több hétméterest kiharcolt.

Fotó: Karnok Csaba

Ezért is szép játék a kézilabda. Nem ellenségek, csak ellenfelek. Öt szép esztendőt töltött Szegeden 2018 és 2023 között Mirko Alilovic, aki szegedi házát megtartotta és gyakran visszajár a városba családjával. Óriási közönségkedvenc volt a Pick Szeged-szurkolók körében, így nem csoda, utcahossznyival ő kapta a legnagyobb ovációt a bemutatás során.

Kikapott a Pick Szeged a Wisla Plocktól.
Lovro Mihic és az Orlen Wisla Plock örülhetett az OTP Bank-Pick Szeged elleni BL-nyitány végén.
Fotó: Karnok Csaba

Gyászszünettel előzte meg a kezdősípszót, ugyanis szerdán 53 évesen elhunyt a német játékvezető, Marcus Helbig. Lars Geipellel ők vezették a 2019 Bajnokok Ligája-döntőt, amelyet a Vardar nyert meg a Veszprémmel szemben. 

Jubilált a Pick Szeged világklasszisa

Gólesővel indultak az első percek, a szezon első szegedi Bajnokok Ligája-gólját Magnus Abelvik Röd jegyezte. A 6. percben Sostaric második büntetőjét már Alilovicnak dobta be, 5–3. Először vezettünk két góllal, igaz nem sokáig, Sabaté bátran rotálva hamarosan megtalálta azt összeállítást, ami a legtöbb borsot törte a hazai játékosok orra alá. Egyenlítettek, majd Sostaric 500. BL-góljával 6–5-re módosult az eredmény.

A mérföldkövek meccse

Nemcsak a mérkőzés előtt az előző idény Európa legjobb jobbszélsőjének megválasztott Sostaric jubilált a lengyel bajnok ellen. Frimmel is meglőtte a 200. BL-gólját szegedi mezben, valamint megszületett a 3000. Pick Szeged-gól a Pick Arénában 2021. december 9. óta.

Két irányítóval rohamozott a Pick, míg a vendégek támadásait a magyar válogatott Fazekas Gergő komponálta. Melvyn Richardson próbálkozott bátran, a 17. minutumban pedig az ő révén vette át a vezetést a Wisla Plock 8–9-nél.

Richardson ihletett formában

Kikapott a Pick Szeged a Wisla Plocktól

Fotók: Karnok Csaba

Amennyire megtalálta a vendégek mestere a jó összeállítását, annyira nem sikerült ez Apelgrennek. Mindezeknek köszönhetően rendre a lengyelek jártak előrébb, a 29. percben Richardson hatodik találata után pedig már 14–16-ot mutatott a tábla. A hajrát Sostaric nyitotta meg egy hetesből, majd a dudaszó előtt még Kalaras is pattintott egyet lerohanásból, így 16–16-tal mentek szünetre a csapatok.

Hiányzott a dinamika

Lengyel góllal indult a második félidő, amelynek elején sajnos állandósult a vendégek két-háromgólos előnye. Nem működött jól együtt a szegedi védelem, miközben a támadásokban is gyakran statikusság volt felfedezhető. Garciandia viszont üde színfolt a góljaival és a szélekre kiosztott asszisztjaival, loholt is a Szeged a Plock után ezeknek köszönhetően.

Elvitték a pontokat

Thulin helyére visszajött Mikler, aki az utolsó percekben egy bravúrral még megadta a lehetőséget a pontszerzésre, ezzel viszont támadásban nem sikerült élni, miközben a játékvezetők mindkét oldalon kiszórtak egy-egy kétperces büntetést. A vége 33–34, a lengyel bajnok sikerével indult a Bajnokok Ligája új idénye a Pick Arénában. 

Szombaton a bajnokságban a szegediek az újonc Budai Farkasok vendége lesz, jövő szerdán pedig Dániában a GOG vendégeként lép pályára a BL-ben.

OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock 33–34 (16–16)
Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 1. forduló. Szeged, Pick Aréna, 4739 néző. Vezette: Nikolov, Nacsevszki (észak-macedónok).
Szeged: Mikler – SOSTARIC 9/4, Röd 1, Smárason, BÁNHIDI 4, Gottfridsson 1, FRIMMEL 6. Csere: Thulin (kapus), Kalaras 1, Mackovsek 1, GARCIANDIA 7, Bodó 1, Toto 1, Szilágyi 1, Jelinic. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Plock: Bergerud – Krajewski 2, M. RICHARDSON 12/6, A. SERDIO 5, Terzic, Szita 1, FAZEKAS G. 3. Csere: Alilovic (kapus), L. Mihic 2, Koszorotov 3, Szamojla, Dawydzik, M. JANC 3, Zarabec 1, Daszek 2. Vezetőedző: Xavier Sabaté.
Hétméteres: 4/4, ill. 6/6.
Kiállítás: 10, ill. 6 perc. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu