Hiába a csúcsokat jelentő gólok, kikapott a Pick Szeged a BL-nyitányon – galériával
A mérföldkövek meccsén megszületett a 3000. Pick Szeged-gól a Pick Arénában, valamint Mario Sostaric az 500., Sebastian Frimmel pedig a 200. BL-gólját dobta meg szegedi mezbe. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata viszont pont nélkül maradt a szezon első csoportmeccsén, a lengyel Wisla Plock 34–33-ra nyert.
Bánhidi Bence négy gólt dobott és több hétméterest kiharcolt.
Fotó: Karnok Csaba
Ezért is szép játék a kézilabda. Nem ellenségek, csak ellenfelek. Öt szép esztendőt töltött Szegeden 2018 és 2023 között Mirko Alilovic, aki szegedi házát megtartotta és gyakran visszajár a városba családjával. Óriási közönségkedvenc volt a Pick Szeged-szurkolók körében, így nem csoda, utcahossznyival ő kapta a legnagyobb ovációt a bemutatás során.
Gyászszünettel előzte meg a kezdősípszót, ugyanis szerdán 53 évesen elhunyt a német játékvezető, Marcus Helbig. Lars Geipellel ők vezették a 2019 Bajnokok Ligája-döntőt, amelyet a Vardar nyert meg a Veszprémmel szemben.
Jubilált a Pick Szeged világklasszisa
Gólesővel indultak az első percek, a szezon első szegedi Bajnokok Ligája-gólját Magnus Abelvik Röd jegyezte. A 6. percben Sostaric második büntetőjét már Alilovicnak dobta be, 5–3. Először vezettünk két góllal, igaz nem sokáig, Sabaté bátran rotálva hamarosan megtalálta azt összeállítást, ami a legtöbb borsot törte a hazai játékosok orra alá. Egyenlítettek, majd Sostaric 500. BL-góljával 6–5-re módosult az eredmény.
A mérföldkövek meccse
Nemcsak a mérkőzés előtt az előző idény Európa legjobb jobbszélsőjének megválasztott Sostaric jubilált a lengyel bajnok ellen. Frimmel is meglőtte a 200. BL-gólját szegedi mezben, valamint megszületett a 3000. Pick Szeged-gól a Pick Arénában 2021. december 9. óta.
Két irányítóval rohamozott a Pick, míg a vendégek támadásait a magyar válogatott Fazekas Gergő komponálta. Melvyn Richardson próbálkozott bátran, a 17. minutumban pedig az ő révén vette át a vezetést a Wisla Plock 8–9-nél.
Richardson ihletett formában
Kikapott a Pick Szeged a Wisla PlocktólFotók: Karnok Csaba
Amennyire megtalálta a vendégek mestere a jó összeállítását, annyira nem sikerült ez Apelgrennek. Mindezeknek köszönhetően rendre a lengyelek jártak előrébb, a 29. percben Richardson hatodik találata után pedig már 14–16-ot mutatott a tábla. A hajrát Sostaric nyitotta meg egy hetesből, majd a dudaszó előtt még Kalaras is pattintott egyet lerohanásból, így 16–16-tal mentek szünetre a csapatok.
Hiányzott a dinamika
Lengyel góllal indult a második félidő, amelynek elején sajnos állandósult a vendégek két-háromgólos előnye. Nem működött jól együtt a szegedi védelem, miközben a támadásokban is gyakran statikusság volt felfedezhető. Garciandia viszont üde színfolt a góljaival és a szélekre kiosztott asszisztjaival, loholt is a Szeged a Plock után ezeknek köszönhetően.
Elvitték a pontokat
Thulin helyére visszajött Mikler, aki az utolsó percekben egy bravúrral még megadta a lehetőséget a pontszerzésre, ezzel viszont támadásban nem sikerült élni, miközben a játékvezetők mindkét oldalon kiszórtak egy-egy kétperces büntetést. A vége 33–34, a lengyel bajnok sikerével indult a Bajnokok Ligája új idénye a Pick Arénában.
Szombaton a bajnokságban a szegediek az újonc Budai Farkasok vendége lesz, jövő szerdán pedig Dániában a GOG vendégeként lép pályára a BL-ben.
OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock 33–34 (16–16)
Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 1. forduló. Szeged, Pick Aréna, 4739 néző. Vezette: Nikolov, Nacsevszki (észak-macedónok).
Szeged: Mikler – SOSTARIC 9/4, Röd 1, Smárason, BÁNHIDI 4, Gottfridsson 1, FRIMMEL 6. Csere: Thulin (kapus), Kalaras 1, Mackovsek 1, GARCIANDIA 7, Bodó 1, Toto 1, Szilágyi 1, Jelinic. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Plock: Bergerud – Krajewski 2, M. RICHARDSON 12/6, A. SERDIO 5, Terzic, Szita 1, FAZEKAS G. 3. Csere: Alilovic (kapus), L. Mihic 2, Koszorotov 3, Szamojla, Dawydzik, M. JANC 3, Zarabec 1, Daszek 2. Vezetőedző: Xavier Sabaté.
Hétméteres: 4/4, ill. 6/6.
Kiállítás: 10, ill. 6 perc.