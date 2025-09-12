szeptember 12., péntek

Mária névnap

26°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

A legerősebb pontja volt a leggyengébb a Pick Szegednek a Wisla Plock ellen

Becsei Dávid

Nem úgy sikerült a csütörtök este a Pick Arénában, ahogy azt Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged, vagy éppen a Handball Family tervezte. A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock belső emberei elképesztően jól cseleztek, mindennek köszönhetően lerohanásgólok nélkül is harmincnégyszer mattolták Miklert és Thulint.

A Pick Szeged védekezése messze jár még a tökéletestől.
A Pick Szeged Kalaras komponálta védekezése egyelőre még törékeny falként működik.
Fotó: Karnok Csaba

Kalarassal és Mackovsekkel a középpontban a Pick Szeged legnagyobb erőssége az elmúlt idényben a védekezés volt. A lengyelek ellen viszont ez bizonyult a leggyengébb pontnak, bár azokat a szurkolókat, akik látták az ezt megelőző három bajnokit itthon a Gyöngyös és a PLER, valamint idegenben az újonc Szigetszentmiklós ellen, aligha lepődtek meg ezen. A beállók környékén rendre óriási lyuk tátong egyelőre a szegedi védelmen, ezt spékelte meg Fazekas Gergő, Mitja Janc vagy éppen Melvyn Richardson a villámgyors cselezéseivel egy az egy ellen. 

Az állandóság még nem erőssége a Pick Szegednek

Az OTP Bank-Pick Szeged 2025–2026-os szezont megnyitó sajtótájékoztatóján Bánhidi Bence csapatkapitány úgy fogalmazott, a csapat legnagyobb erőssége idén az állandóság lehet, hiszen meghatározó játékos nem távozott tőlük, míg érkezett egy világklasszis irányító Jim Gottfridsson személyében, akinek a rutinját felhasználva messzire juthatnak. Őszintén szólva ezekből még vajmi kevés látszik, hiába maradt együtt a csapat, a védelem sem az igazi, és a svéd klasszis sem váltotta meg a világot egyelőre támadásban. Neki azért bizonyára még időre és néhány mérkőzésre van szüksége, hogy teljesen összeszokjon a társaival. Ha pedig mindez megtörténik, akkor nagy dolgokra lehet képes a Szeged, amely valljuk be, messze nem tökéletes játékkal mindössze egygólos vereséget szenvedett egy jóval jobb teljesítmény nyújtó ellenféllel szemben, amelynél remek munkát végez a magyar férfiválogatott egykori szövetségi kapitánya, Xavier Sabaté.

A szegedi védelem egyelőre törékeny fal benyomását kelti, azonban ha megszilárdul, az álmok idén már nem válhatnak törékennyé.

Az OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock mérkőzés összefoglalója:

 

Címkék#Orlen Wisla Plock#Bajnokok Ligája#férfi kézilabda#pick szeged

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu