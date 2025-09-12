A legerősebb pontja volt a leggyengébb a Pick Szegednek a Wisla Plock ellen

Nem úgy sikerült a csütörtök este a Pick Arénában, ahogy azt Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged, vagy éppen a Handball Family tervezte. A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock belső emberei elképesztően jól cseleztek, mindennek köszönhetően lerohanásgólok nélkül is harmincnégyszer mattolták Miklert és Thulint.

A Pick Szeged Kalaras komponálta védekezése egyelőre még törékeny falként működik.

Fotó: Karnok Csaba

Kalarassal és Mackovsekkel a középpontban a Pick Szeged legnagyobb erőssége az elmúlt idényben a védekezés volt. A lengyelek ellen viszont ez bizonyult a leggyengébb pontnak, bár azokat a szurkolókat, akik látták az ezt megelőző három bajnokit itthon a Gyöngyös és a PLER, valamint idegenben az újonc Szigetszentmiklós ellen, aligha lepődtek meg ezen. A beállók környékén rendre óriási lyuk tátong egyelőre a szegedi védelmen, ezt spékelte meg Fazekas Gergő, Mitja Janc vagy éppen Melvyn Richardson a villámgyors cselezéseivel egy az egy ellen.

Az állandóság még nem erőssége a Pick Szegednek

Az OTP Bank-Pick Szeged 2025–2026-os szezont megnyitó sajtótájékoztatóján Bánhidi Bence csapatkapitány úgy fogalmazott, a csapat legnagyobb erőssége idén az állandóság lehet, hiszen meghatározó játékos nem távozott tőlük, míg érkezett egy világklasszis irányító Jim Gottfridsson személyében, akinek a rutinját felhasználva messzire juthatnak. Őszintén szólva ezekből még vajmi kevés látszik, hiába maradt együtt a csapat, a védelem sem az igazi, és a svéd klasszis sem váltotta meg a világot egyelőre támadásban. Neki azért bizonyára még időre és néhány mérkőzésre van szüksége, hogy teljesen összeszokjon a társaival. Ha pedig mindez megtörténik, akkor nagy dolgokra lehet képes a Szeged, amely valljuk be, messze nem tökéletes játékkal mindössze egygólos vereséget szenvedett egy jóval jobb teljesítmény nyújtó ellenféllel szemben, amelynél remek munkát végez a magyar férfiválogatott egykori szövetségi kapitánya, Xavier Sabaté.

A szegedi védelem egyelőre törékeny fal benyomását kelti, azonban ha megszilárdul, az álmok idén már nem válhatnak törékennyé.

Az OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock mérkőzés összefoglalója: