Egyik irányítójára nem számíthat Michael Apelgren a BL-nyitófordulóban – íme a meccskeretek

Felkerültek az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapjára a hivatalos meccskeretek az OTP Bank-Pick Szeged–Wisla Plock mérkőzésre. A hazaiak tizenhatos listáján nincs ott a szerb válogatott irányító Lazar Kukics, akinek hiányzásának okáról egyelőre még nem közölt információkat a Tisza-parti klub. A lengyel bajnok három beállójából csak kettőre számíthat Szegeden, ugyanis Leon Susnja kimaradt, így a pozíció megoldása Dawyd Dawydzikre és Abel Serdióra vár.

Lazar Kukics (jobbról) kihagyja a Pick Szeged Wisla Plock elleni mérkőzését a Bajnokok Ligájában.

Fotó: Gémes Sándor

A Wisla Plock elleni mérkőzése lesz a 283. fellépése a Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szegednek. A lengyel bajnok elleni két hazai kézilabdázó is különleges jubileumot léphet át. Mario Sostaric mai harmadik gólja lehet majd összességében az 500. BL-karrierje során, az összeset Pick-mezben dobta. Sebastian Frimmel pedig rögtön az első találatával a 200. BL-gólját szerezheti meg a szegediek szerelésében.

A Pick Szeged játékosa esélyesebbnek érzi csapatát itthon

A kedd esti edzést követően Bodó Richárd, az OTP Bank-Pick Szeged játékos úgy fogalmazott a Délmagyarországnak, a Wisla Plock elleni mérkőzés teljesen más lesz, mint az eddigi három bajnoki.

Meccskeretek:

OTP Bank-Pick Szeged:

Radvánszki Attila, Tobias Thulin, Mikler Roland (kapusok), Janus Smárason, Bodó Richárd, Marin Jelinic, Jim Gottfridsson, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Imanol Garciandia, Borut Mackovsek, Magnus Abelvik Röd, Szilágyi Benjámin (mezőnyjátékosok).

Orlen Wisla Plock:

Torbjörn Bergerud, Mirko Alilovic (kapusok), Michal Daszek, Mitja Janc, Abel Serdio, Kiryl Samoila, Melvyn Richardson, Miha Zarabec, Fazekas Gergő, Przemyslaw Krajewski, Mirsad Terzic, Dawid Dawydzik, Lovro Mihic, Ilics Zoran, Szita Zoltán, Szergej Koszorotov (mezőnyjátékosok).