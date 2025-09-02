szeptember 2., kedd

Férfi kézilabda

1 órája

Szegedről igazolt Izlandra, szuperkupa-győzelem után újabb nagydobásra készül

Fontos lépést tett az Európa-liga-csoportköre felé a szegedi kézilabdázó a csapatával. Rea Barnabás először állt légiósnak, miután távozott az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatától. A 22 éves játékos az izlandi Stjarnanhoz igazolt egy évre, amellyel a romániai Nagybánya ellen játszott nemzetközi meccset.

Becsei Dávid
Szegedről igazolt Izlandra, szuperkupa-győzelem után újabb nagydobásra készül

Rea Barnabás a Pick Szegedben nevelkedett.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Augusztusban Izlandi Szuperkupa-győzelemmel kezdte meg a légiós életet Rea Barnabás, aki a Pick Szegedben nevelkedett. A 22 éves irányító a 2024–2025-ös kupagyőztes Stjarnan irányítójaként négy góllal segítette hozzá csapatát a szuperkupa-sikerhez a bajnok Fram ellen. 29–28-ra győztek Reáék, ami különösen nagy sikernek számít a klub életében, hiszen az ellenfél a regnáló bajnok és kupagyőztes volt, utóbbi trófeát éppen a Stjarnan ellen szerezték meg az előző szezonban.

Rea Barnabás Izlandon állt légiósnak.
Rea Barnabás négy gólt lőtt a szuperkupa-döntőben.
Forrás: Rea Barnabás családi archívuma

A Izlandi Kupa-ezüstéremnek köszönhetően a Stjarnan a 2025–2026-os szezonban az Európa-ligában indulhat. A selejtezőben a romániai Nagybánya otthonában 26–26-os döntetlent játszottak az északiak. Amennyiben a szombaton 15 órakor kezdődő visszavágón a Stjarnan legyőzi a Baia Marét, akkor ott lesz az El-csoportkörben. A győztes a C csoportban a spanyol Granollersszel és a szlovén Slovannal – a csapat vezetőedzője Uros Zorman, játékosa pedig többek mellett Stas Skube – játszhat, valamint a Skandenborg–Marítimo továbbjutójával.

Már teljesen beilleszkedett Rea Barnabás

– Sikerült most már hozzászoknom az izlandi életstílushoz, és a csapatban is otthonosan mozgok. Az elmúlt hét végén a romániai túránk során éreztem azt, hogy sikerült teljesen beilleszkednem, már egy-két izlandi szót is megtanultam – jegyezte meg érdeklődésünkre Rea Barnabás.

A szegedi kézilabdázó a 26–26-os döntetlennel záruló Baia Mare elleni Európa-liga-mérkőzésen egy gólt lőtt, nagyjából egy félidőt töltött a pályán.

Nem lehetnek elégedetlenek a döntetlennel

– Nagyon kemény mérkőzést játszottunk Nagybányán, ment az adok-kapok és a tempóra sem lehetett panasz. Mindkét oldalon jól védtek a kapusok a szintén jól teljesítő védelmek mögött, amit a gólok száma is megerősít A játék képe alapján nyerhettünk volna, de nem lehetünk elégedetlenek, mert a döntetlennek köszönhetően hazai pályán van esélyünk a továbbjutásra – folytatta.

Rea Barnabás hozzátette, védekezésben, illetve játékszervezésben is segítette a csapatot, gólt viszont csak egyet lőtt. Úgy fogalmazott, a kétes esetekből sajnos rosszul jött ki, de bízik benne, hogy a visszavágón még jobb játékkal segítheti továbbjutáshoz a csapatát.

 

