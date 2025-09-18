szeptember 18., csütörtök

Labdarúgás

5 órája

Hét gól a hétközi bajnokin, megőrizték hibátlan mérlegüket a hazaiak

Bepótolták a második fordulóból elhalasztott meccset. A Sándorfalva szezonbeli ötödik meccsét is megnyerte, és továbbra is hibátlan teljesítménnyel áll a vármegyei I. osztályban.

Vajgely Pál

A Hódmezővásárhelyi FC elleni magyarkupa-mérkőzés miatt halasztották el a vármegyei I. osztályból a Sándorfalva–Algyő találkozót, amelyet szerdán pótoltak be a csapatok. A két veretlen gárda mérkőzésén a sándorfalviak kezdtek jobban, bár veszélyesen érkezett az algyőiek szöglete, az ebből indított kontra végén Koncz beadását követően Rabecz Valter pörgetett a kapuba, majd pár perccel később Széll szögletét követően Gyuga lőtt a rövid sarokba. Fél óra játékot követően szintén egy jobb oldali beadás hozta meg az eredményt a Sándorfalvának, ekkor Oláh Levente volt eredményes.

A Sándorfalva legyőzte az Algyőt a vármegyei I. osztály pótolt mérkőzésén.
A Sándorfalva legyőzte az Algyőt a vármegyei I. osztály pótolt mérkőzésén. Fotó: Sándorfalva SK

A térfélcsere után sem változott nagyban a játék képe, a Sándorfalva tíz perc alatt újabb két gólt szerzett, így végül magabiztos sikert aratott, és ötből az ötödik bajnokiját is megnyerte, míg az Algyő először maradt pont nélkül ebben a szezonban.

Sándorfalva–M-Perfect Home-Algyő 6–1 (3–0)

Sándorfalva, 150 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól  (Burzon, Vereska).
Sándorfalva: Sági – Molnár M., Bácsi (Osvald, 86.), Oláh (Gulyás, 75.), Varga R. (Kis O., 89.), Juhász, Koncz, Bitó, Rabecz V. (Buzai, 75.), Széll (Budai, 75.), Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Algyő: Szabó G. – Rádi, Kiss R., Bozóki (Rébék, 35.), Horváth A. (Dudás, 61.), Kardos (Kónya, 35.), Róka (Godó, 58.), Varga Z., Szabó L. (Babarcsik, 35.), Forró, Semjényi. Edző: Fülöp Tibor.
Gólszerzők: Rabecz V. (5.), Gyuga (9., 54.), Oláh (31.), Bitó (55.), Bitó (86.), ill. Forró (69., 11-esből).
Jók: mindenki, ill. Rébék.
Antal Krisztián: – Nagyon jó első félidőt produkáltunk, jó ütemben szereztük a gólokat, nem adtunk momentumot az Algyőnek. Jól működött a letámadásunk, sok labdát szereztünk, a helyzetkihasználásban jó szintet hoztunk. A szünet után kicsit lassabban játszottunk, de ma voltunk a legkompaktabbak. Gratulálok a csapatnak, sok sikert az Algyőnek! 
Fülöp Tibor: – Gratulálok a Sándorfalvának!

 

