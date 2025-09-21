Harminc méterről vágott nagy gólt a vásárhelyi futballista az Újpestnek

A labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójában megszerezte első győzelmét a Kazincbarcika: az újonc Újpest elleni 2-0-ás sikeréből góllal vette ki a részét a borsodiak hódmezővásárhelyi játékosa, Sós Bence. A 31 éves futballista szerezte csapata második gólját, miután egy szabadrúgásból volt eredményes. A gólt követően Sós Bence egyből csapattársához, Szőke Gergőhöz futott ki a kispadhoz, a Barcika játékosa ugyanis két nappal édesapja halálát követően ott volt a meccskeretben, majd később csereként pályára is lépett.

Sós Bence gyászoló csapattársához futott ki az Újpest elleni gólját követően. Fotó: Török Attila, MW

– Egy olyan dologgal kezdeném, ami nagyon fájó, de egyben mutatja a csapat erejét. Szőke Gergő édesapja elhunyt két nappal ezelőtt. Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá! – értékelt a lefújást követően az M4 Sportnak Sós Bence, aki mint később kiderült, góljával beállította a 2–0-ás végeredményt. Sós egyébként karrierje korábbi szakaszában is betalált már az Újpestnek.

A Kazincbarcika ezzel története első élvonalbeli sikerét aratta, és négy ponttal áll a Fizz Ligában, amelyet majd a Zalaegerszeg ellen folytat a nyolcadik fordulóban.

A Kazincbarcika–Újpest meccs összefoglalója, benne Sós Bence góljával