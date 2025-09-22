2 órája
Fontos kérdéseket vetettünk fel a Sporthangban
Az OTP Bank-Pick Szeged dániai sikere és a Paris Saint-Germain elleni csütörtöki BL-mérkőzése adta adásunk vezérfonalát. A Délmagyar podcast Sporthang című adásában Becsei Dávid és Vajgely Pál beszélget hétről hétre a Csongrád-Csanád vármegyei sportélet történéseiről.
A Délmagyar podcast Sporthang legfrissebb adásában természetesen nem mentünk el az OTP Bank-Pick Szeged dániai győzelme mellett, mint ahogy a francia PSG elleni következő találkozót is górcső alá vettük, mi várhat Bánhidi Bencéékre. Szót ejtettünk arról is, hogy miért kell óvatosan kezelni a zuhanyhíradóban megjelenő híreket, amelyek Janus Smárason és Lasse Andersson klubváltásáról szólnak. Előbbi Szegedről távozhat, míg utóbbi Veszprémbe érkezhet, ám ezek egyelőre még meg nem erősített információk, utóbbi ráadásul már “gyengébb lábakon áll”.
Meddig kellett volna játszani a Soroksár ellen, hogy betaláljon a Szeged-Csanád GA? Ez a kérdés is elhangzott a Sporthangban, mint ahogyan az is, hogy melyikre van nagyobb esély idén? A Hódmezővásárhelyi FC dobogós helyezésére az NB III. Dél-keleti csoportjában, vagy arra, hogy az SZVSE-nek izgulnia kell a bennmaradást illetően?
Mire lehet idén képes az SZTE-Szedeák az NB I./A csoportos férfi kosárlabda-bajnokságban? Szombaton az Atomerőmű SE otthon kezd a szegedi együttes.
Íme a Sporthang legfrissebb adása:
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
delmagyar.hu podcast
- Mezítlábas emlékek: Apró Ferenc elmesélte, milyen volt a diákélet a háború utáni Szegeden
- Szakértő mesélte el, hogy miért tekinthetjük történelmi fordulópontnak a röszkei csatát
- Ebben biztosan más lesz a Pick Szeged következő BL-meccse
- A határon át: egy fotóriporter beszámolója a 2015-ös röszkei eseményekről
- Gyermekbetegségek és a szeptemberi betegséghullám – szakértői tanácsok