Van, ami még a tatabányai vereségnél is jobban fájhat a Pick Szegednek

Nem volt hiány a meglepetésekből a hétvégén. Az Délmagyarország Sporthang című podcastjában az OTP Bank-Pick Szeged múlt hete mellett az SZTE-Szedeák bravúros győzelme, és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgóinak sikere is szóba került.

Igencsak eseménydús időszakot él az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely múlt csütörtökön a francia PSG ellen aratott szép győzelmet a Bajnokok Ligájában: néhány nappal később azonban Tatabányán alulmaradt a csapat, ráadásul Janus Smárason is megsérült a bajnokin.

Nem volt hiány a meglepetésből a hétvégén, a Sporthang legújabb adásában ezeket beszélték ki. Fotó: Délmagyar

A Délmagyarország Sporthang című podcastjében a példátlan sérüléshullámról is szót ejtett lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál, akik az SZTE-Szedeák bravúros, paksi győzelmét is átbeszélték. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgói magabiztos játékkal hangoltak a Vasas elleni idegenbeli rangadóra, míg a héten már a férfi vízilabda OB I. küzdelmei is elkezdődnek, erről szintén szó esett az adásban.

Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását!

 

