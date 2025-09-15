szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

22 perce

Ebben biztosan más lesz a Pick Szeged következő BL-meccse

Címkék#Délmagyar Podcast#OTP Bank-Pick Szeged#Sporthang#podcast

Hazai és nemzetközi kupahetünk volt. Ismét jelentkezik a Délmagyarország sportos podcastje, a Sporthang, amelyben az OTP Bank-Pick Szeged Bajnokok Ligája-rajtja mellett a labdarúgó Mol magyar kupa, és a vízilabda magyar kupa selejtezőit beszéltük át.

Munkatársunktól

Egyre több sportágban már javában pörög a szezon: férfi kézilabdában elkezdődött a nemzetközi kupaidény, így természetesen a Sporthang fő irányvonalát az OTP Bank-Pick Szeged Bajnokok Ligája-rajtja szolgáltatta. A Tisza-partiak egygólos vereséget szenvedtek a lengyel Wisla Plocktól, szerdán pedig Dániában folytatódik számukra a sorozat, az adásban a nyitómeccs mellett arról is beszéltünk, mennyiben különbözik majd a GOG stílusa a Plockétól. 

Sporthang
Hallgassa meg legújabb Sporthang adásunkban, amelyben Vajgely Pál és Becsei Dávid mindent kibeszéltek. Fotó: DM

Az adásból nem maradhatott ki a labdarúgó Mol magyar kupa sem, amelynek negyedik fordulójába a Szeged-Csanád Grosics Akadémia jutott be, a szegediek pedig revansot vehetnek a Hódmezővásárhelyi FC kieséséért, hiszen azt a DVTK-t kapták a sorsoláson, amely a vásárhelyieket búcsúztatta. Vízilabdában is kupacsatákban voltak érdekeltek vármegyénk férfi és női csapatai, ebből végül a szegedi női csapat örülhetett továbbjutásnak. 

Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu