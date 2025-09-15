Ebben biztosan más lesz a Pick Szeged következő BL-meccse

Egyre több sportágban már javában pörög a szezon: férfi kézilabdában elkezdődött a nemzetközi kupaidény, így természetesen a Sporthang fő irányvonalát az OTP Bank-Pick Szeged Bajnokok Ligája-rajtja szolgáltatta. A Tisza-partiak egygólos vereséget szenvedtek a lengyel Wisla Plocktól, szerdán pedig Dániában folytatódik számukra a sorozat, az adásban a nyitómeccs mellett arról is beszéltünk, mennyiben különbözik majd a GOG stílusa a Plockétól.

Hallgassa meg legújabb Sporthang adásunkban, amelyben Vajgely Pál és Becsei Dávid mindent kibeszéltek. Fotó: DM

Az adásból nem maradhatott ki a labdarúgó Mol magyar kupa sem, amelynek negyedik fordulójába a Szeged-Csanád Grosics Akadémia jutott be, a szegediek pedig revansot vehetnek a Hódmezővásárhelyi FC kieséséért, hiszen azt a DVTK-t kapták a sorsoláson, amely a vásárhelyieket búcsúztatta. Vízilabdában is kupacsatákban voltak érdekeltek vármegyénk férfi és női csapatai, ebből végül a szegedi női csapat örülhetett továbbjutásnak.

Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását