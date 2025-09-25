szeptember 25., csütörtök

Darts

1 órája

Eredményes és sűrű időszak van a szegedi dartsosok mögött

Címkék#Sun City Darts Club#darts#Szeged

Idehaza és külföldön is tábla elé álltak. A Sun City Darts Club versenyzői továbbra is remekelnek a magyar darts liga fordulóiban.

Munkatársunktól

Újabb fordulót rendezhetett a magyar darts liga küzdelmeiből a Sun City Darts Club. A szegedi klub versenyzőitől az utóbbi időszakban megszokott volt, hogy legalább két versenyzőjük is dobogóra állhatott, ám többször előfordult, hogy hárman is érmes helyen zártak. A legutóbbi játéknapon sem volt ez másképp, Sepsi Ádám és Makai Árpád bronzérmes lett, míg Németh Szabolcs arannyal zárta a hazai fordulót  a sorozat legjobbjai szerepelhetnek majd az országos döntőben.

A Sun City Darts Club versenyzői több fronton is helyt álltak az elmúlt időben.
A Sun City Darts Club versenyzői több fronton is helyt álltak az elmúlt időben. Fotó: Sun City DC

A Sun City DC a soft szakág csapatbajnokságának első osztályában is indulhatott idén, a nyolccsapatos mezőnyből hatodikként végeztek, és csupán két ponttal maradtak le a dobogós helyezésről, így meghosszabbították tagságukat. A magyar kupában Sepsi Ádám védte meg a címét, míg a serdülők mezőnyében Petrács Gergő zárt az élen, és lett kupagyőztes, klubtársa, Lakatos Levente pedig bronzérmesként végzett.

További nemzetközi versenyek várnak a Sun City Darts Club játékosaira

A hazai versenyek mellett a nemzetközi porondon is több fronton érdekeltek voltak a szegedi klub versenyzői. Az olaszországi Riccionéban rendezték meg az ezüstkategóriás WDF versenyt, amelyen a szervezet világbajnokságára lehet kijutni. Sepsi Ádám az ifjúságiak mezőnyében végzett harmadik helyen, míg a felnőttek között a 17. helyen zárt. A WDF Budapesten megrendezett Summer Classic versenyén a hölgyek között harmadik lett Plávsity Rebeka, míg a férfiaknál Németh Szabolcs szerzett ezüstérmet – utóbbi játékos már biztosan ott lesz a WDF szintén Magyarországon esedékes World Masters versenyén.

A legnagyobb szervezet, a PDC világbajnoki selejtezőjének számító Szuperligában a szegedi klubból Ancsin László és Sepsi Ádám is indult, közülük előbbinek nem sokon múlott a továbbjutást jelentő legjobb nyolc hely valamelyikének elérése, ám végül a tizenkettedik helyen zárt. 

