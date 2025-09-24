A győzelemre is esélye volt a legendás olasz pályán a szegedi gokartosnak

A Szegedi Tudományegyetem által támogatott Szabó Ádám két versenyen is részt vett a közelmúltban. Csapata, a KMS Europe az országos gokart bajnokság kecskeméti futamán senior kategóriában indította, ahol egy nehezebb időmérőt követően a tizennegyedik helyről rajtolva végül a harmadik helyen zárt.

Szabó Ádám itthon és külföldön is dobogós helyezést ért el. Fotó: RMC

Egy héttel később az olaszországi Sarnóban a ROTAX Grand Final nemzetközi versenyen már elektromos meghajtással versenyzett. Az E20-as kategóriában csupán 39 ezreddel maradt le a pole pozícióról az időmérőn, majd a két selejtező versenyt magabiztosan megnyerte. A döntő futamon is esélye volt a sikerre, ám három körrel a vége előtt két spanyol riválisa is megelőzte, így végül harmadik lett. Ádám ellenfelei már többször is versenyeztek ezen a pályán, míg a szegedi fiatal számára ez volt a debütálás.

Szabó Ádám számára hatalmas élmény volt a verseny

– Utólag már büszke vagyok a hétvégi eredményre, bár én mindig győzni szeretnék. Hatalmas élmény volt egy olyan pályán versenyezni, ahol a falon legendás Forma 1-es pilóták képei voltak, még abból az időből, amikor ők is Sarnoban gokartoztak. Tisztában vagyok azzal, hogy még van tanulnivalóm a decemberi ROTAX Világkupáig, de mindent meg fogok tenni, hogy még ennél is felkészültebben érkezzek meg Bahreinbe és ott ismét a győzelemért küzdhessek – mondta Szabó Ádám, akire a közeljövőben további edzőversenyek várnak majd a hazai bajnokságban.