Elvette ellenfele veretlenségét, továbbjutott a kupában a Szeged-Csanád GA

Három olyan labdarúgót jelölt a Szeged-Csanád GA kezdőcsapatába Aczél Zoltán, akik ebben a szezonban még nem voltak a kezdőcsapat tagjai. A Tisza-partiak mestere a dorogi kupameccsre a kapuban is változtatott, Molnár-Farkas Tamás előtt pedig Suljic Asmir, valamint Vogyicska Balázs is első alkalommal volt ott a kezdő sípszótól a pályán. Az ebben az idényben minden tétmeccsét megnyerő hazaiak kezdtek aktívabban, és bizony a kapuban Molnár-Farkasra is nagy szükség volt, a nyolcadik percben Nagy-Kolozsvári távoli, nagy erejű szabadrúgását kellett kitolnia a léc alól. A folytatásban átvette a játék irányítását a Szeged-Csanád GA, majd fél óra játékot követően meg is szerezte a vezetést. Egy szép összjáték után Holman az ötösről, estében lőtte a labdát a jobb alsóba, ezzel előnybe került a Szeged, amely nem engedett komolyabb lehetőséget ellenfelének.

A fehérmezes Szeged-Csanád GA várhatja a vasárnap esti sorsolást a Mol magyar kupában. Fotó: Karnok Csaba

A szünet után is megmaradt a szegediek stabil játéka, majd húsz perccel a vége előtt eldöntötte a továbbjutás kérdését Aczél Zoltán csapata. Egy bal oldali akciót követően Kalmár beadására a csereként beszállt Borvető Áron érkezett, aki az ötösről kapásból a kapuba lőtte a labdát, 0–2. A Dorog a hátralévő időben már többet kockáztatott, így fellazult a védekezés, Suljic lövésénél nagyot védett a hazaiak kapusa, de a túloldalon Gula lehetőségénél is megtette ezt Molnár-Farkas.

Végül maradt a kétgólos szegedi siker, ezzel pedig a Szeged-Csanád Grosics Akadémia az első csapat a 2025-26-os idényben, amely le tudta győzni a Dorogot, hiszen a szegediek ellenfele a kupában aratott két sikere mellett mind a hét bajnokiját is megnyerte korábban. A Tisza-partiak ezzel bejutottak a Mol magyar kupa negyedik fordulójába, a legjobb 32 csapat közé. A harmadik körben a Hódmezővásárhelyi FC volt még érdekelt, a vásárhelyiek az NB I.-es DVTK ellen játszottak.

A következő forduló párosításait vasárnap a Kecskemét–Újpest kupamérkőzést követően, várhatóan 18.45-től készítik el az M4 Sport élő adásában.

Aczél Zoltán: – Három NB I.-es csapat esett ki a kupából, nagyon komoly feladat várt ránk, elképesztő, mennyire fontos a magyar kupa és milyen rangja van! A csapat komolyan dolgozott, megcsinálta azt, amit kértem, igaz, tele vagyunk hibával, ezeken még dolgoznunk kell. Úgy érzem, megérdemelten nyertünk, nem lehetek elégedetlen, gratulálok a csapatnak és a stábnak, mert nem egy könnyű feladat győzelemmel abszolválni itt egy meccset!