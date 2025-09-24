szeptember 24., szerda

Labdarúgás

53 perce

Megvan, mikor játszik élvonalbeli ellenfelével a kupában a Szeged-Csanád GA

Címkék#kupameccs#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#DVTK

Ismertté vált a pontos időpont. A Mol magyar kupában élvonalbeli csapathoz utazik a Szeged-Csanád GA, mostanra eldőlt, mikor rendezik a találkozót.

Munkatársunktól

Csongrád-Csanád vármegyéből egy csapat maradt állva a Mol magyar kupában, miután a harmadik fordulóban az NB I.-es DVTK győzni tudott Hódmezővásárhelyen, míg a Szeged-Csanád GA a Dorog otthonában aratott sikerével jutott be a negyedik fordulóba. Mint ismert, a negyedik körben éppen a HFC-t búcsúztató Diósgyőrrel játszik majd a Tisza-parti csapat.

A Szeged-Csanád GA élvonalbeli csapattal csap össze a következő kupafordulóban.
A Szeged-Csanád GA élvonalbeli csapattal csap össze a következő kupafordulóban. Fotó: Gémes Sándor

Az új szabály élt a Szeged-Csanád GA esetében is

A negyedik fordulótól kezdve nem él az a szabály, mi szerint minden esetben az alacsonyabb osztályban szereplő csapat lenne a pályaválasztó, ez pedig a szegediek párharcát is érinti. Mivel elsőként a Diósgyőrt húzták ki a sorsoláson, így a találkozót Miskolcon rendezik meg. Mostanra az is kiderül, pontosan mikor kezdődik majd a meccs: az MLSZ adatbankjába felkerült a pontos kezdési időpont, így október 29-én (szerdán) 18 órakor kezdenek majd a csapatok a DVTK stadionjában. Ami a Szeged-Csanád GA programját illeti, a kupameccs így a Videoton FC Fehérvár elleni idegenbeli (október 26.) valamint a Budafok elleni hazai bajnoki (november 2.) között lesz majd.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől majd el, így amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, akkor kétszer tizenöt perces hosszabbítás, majd büntetőrúgások döntenek arról, ki jut be a legjobb 16 csapat közé. 

