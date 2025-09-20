szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nem tudta megállítani a lendületben lévő ellenfelét a szegedi csapat

Címkék#NB III#Monor#Szeged-Csanád GA II

Korán hátrányba kerültek. A Szeged-Csanád GA II.-nek ugyan a meccs utolsó szakaszáig volt esélye a pontszerzésre, ám végül a Monor sorozata folytatódott.

Vajgely Pál

Két hét szünet után lépett pályára ismét az NB III. Dél-keleti csoportjában a Szeged-Csanád GA II., amely a zsinórban öt győzelemmel a Szent Gellért Fórumba érkező Monort fogadta a 8. forduló nyitómeccsén. A vendégek már a negyedik percben előnybe kerültek, amikor is egy beadást követő kavarodásnál Hulicsár lőtt a szegediek kapujába.

A Szeged-Csanád GA II. sem talált fogást a győzelmi szériában lévő Monoron.
A Szeged-Csanád GA II. sem talált fogást a győzelmi szériában lévő Monoron. Fotó: DM

Szöglet után szépített a Szeged-Csanád GA II.

A második félidő sem kezdődött jól a szegediek szempontjából, hiszen egy kiugratást követően Horváth László vehette át a labdát a tizenhatoson belül, majd az ötös bal sarkáról a hosszú sarokba lőtt. A kétgólos hátrány sem szegte kedvét a Tisza-partiaknak, ennek végül húsz perccel a vége előtt lett meg az eredménye: egy szöglet után Deák szúrt közbe, és a labda végül a bal sarokba pattogott. A szépítés után is próbálkozott Bilics Igor csapata, de a Monor stabilan játszott, majd a végjátékban egy jobb oldali akció után lezárta a meccset, amikor is Bálint egy jobb oldali lapos beadást követően lőtt a kapu közepébe.

A Monor ezzel a hatodik meccsét nyerte meg zsinórban, a Szeged-Csanád GA II. szezonbeli negyedik vereségét szenvedte el.

Bilics Igor: – Nehéz meccsre számítottunk, de az az igazság, hogy a mai játékunkkal megkönnyítettük az ellenfél dolgát. Sokat hibáztunk, lassan reagáltunk, mindig késtünk pár ütemet. Sokkal nagyobb akarattal és bátorsággal kell játszanunk a folytatásban.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Monor SE 1–3 (0–1)
Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 8. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Fehérvári Patrik (Vrbovszki, Csákó).
Szeged-Csanád GA II.: Illés – Pleskó, Lukácsi, Gera B., Nagy Dávid, Deák, Holló Nagy (Budai, 75.), Papp Á., Bakó (Árva, 66.), Dudás (Borbás, 90.), Nagy Dániel. Edző: Bilics Igor.
Monor: Pirgi – Bedővári, Kalocsány, Hulicsár (Bálint, 80.), Farkas Á., Szlovák (Retter, 80.), Bezzeg (Agóts, a szünetben), Markó, Juhász, Kapronczai (Takács, 88.), Horváth L. (Szabó K., 88.). Edző: Halgas István.
Gólszerzők: Deák (69.), ill. Hulicsár (4.), Horváth L. (52.), Bálint (84.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu