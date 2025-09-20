Nem tudta megállítani a lendületben lévő ellenfelét a szegedi csapat

Két hét szünet után lépett pályára ismét az NB III. Dél-keleti csoportjában a Szeged-Csanád GA II., amely a zsinórban öt győzelemmel a Szent Gellért Fórumba érkező Monort fogadta a 8. forduló nyitómeccsén. A vendégek már a negyedik percben előnybe kerültek, amikor is egy beadást követő kavarodásnál Hulicsár lőtt a szegediek kapujába.

A Szeged-Csanád GA II. sem talált fogást a győzelmi szériában lévő Monoron. Fotó: DM

Szöglet után szépített a Szeged-Csanád GA II.

A második félidő sem kezdődött jól a szegediek szempontjából, hiszen egy kiugratást követően Horváth László vehette át a labdát a tizenhatoson belül, majd az ötös bal sarkáról a hosszú sarokba lőtt. A kétgólos hátrány sem szegte kedvét a Tisza-partiaknak, ennek végül húsz perccel a vége előtt lett meg az eredménye: egy szöglet után Deák szúrt közbe, és a labda végül a bal sarokba pattogott. A szépítés után is próbálkozott Bilics Igor csapata, de a Monor stabilan játszott, majd a végjátékban egy jobb oldali akció után lezárta a meccset, amikor is Bálint egy jobb oldali lapos beadást követően lőtt a kapu közepébe.

A Monor ezzel a hatodik meccsét nyerte meg zsinórban, a Szeged-Csanád GA II. szezonbeli negyedik vereségét szenvedte el.

Bilics Igor: – Nehéz meccsre számítottunk, de az az igazság, hogy a mai játékunkkal megkönnyítettük az ellenfél dolgát. Sokat hibáztunk, lassan reagáltunk, mindig késtünk pár ütemet. Sokkal nagyobb akarattal és bátorsággal kell játszanunk a folytatásban.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Monor SE 1–3 (0–1)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 8. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Fehérvári Patrik (Vrbovszki, Csákó).

Szeged-Csanád GA II.: Illés – Pleskó, Lukácsi, Gera B., Nagy Dávid, Deák, Holló Nagy (Budai, 75.), Papp Á., Bakó (Árva, 66.), Dudás (Borbás, 90.), Nagy Dániel. Edző: Bilics Igor.

Monor: Pirgi – Bedővári, Kalocsány, Hulicsár (Bálint, 80.), Farkas Á., Szlovák (Retter, 80.), Bezzeg (Agóts, a szünetben), Markó, Juhász, Kapronczai (Takács, 88.), Horváth L. (Szabó K., 88.). Edző: Halgas István.

Gólszerzők: Deák (69.), ill. Hulicsár (4.), Horváth L. (52.), Bálint (84.).